Китай подвел: россияне будут платить за гаджеты в 3 раза больше из-за выросших цен

Логистические компании КНР подняли цены на контейнерные перевозки на 100% и даже на 150%.

Техника теперь обойдется россиянам как минимум в два раза дороже. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Согласно сообщению СМИ, начиная с весны 2022 года (как раз после вторжения российских войск на территорию Украины), китайские компании, занимающиеся логистикой, повысили цены на контейнерные перевозки. Медиа пишет, что в 2020 году контейнерные перевозки морем обходились в $4 тыс., в феврале 2022-го — в $6 тыс., а летом 2022 года — уже в $11,5 тыс.

Российские эксперты говорят, что цены и раньше были такими же высокими по причине ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19, а затем были снижены якобы "из-за роста курса валют". Однако тут же издание пишет, что "Китай сократил планы отправки поездов в Россию — спрос увеличился, и цены на контейнерные перевозки пошли вверх".

Ситуация с перевозками при помощи грузовых самолетов не лучше — стоимость такой услуги теперь обходится в 3 раза дороже. Рейсов, перевозящих технику, крайне мало, но еще меньше возможностей перевозить литиевые аккумуляторы. В комментарии медиа эксперты подчеркнули, что таких рейсов — единицы.

Турецкие компании тоже зарабатывают на невозможности России легально закупать и доставлять гаджеты и электронику из-за санкционных ограничений. После спада пандемии российские компании ожидали снижения стоимости логистических услуг, но они, наоборот, выросли. Также негативное влияние оказал уход многих западных логистических компаний с российского рынка из-за вторжения ВС РФ на территорию Украины.

В компании "МегаФон" заявляют, что закупочные цены на товары пока что не поднимались и уверяют в том, что рост стоимости перевозок никак не повлияет на конечную цену для потребителей. Анонимный источник, работающий на российском рынке электроники, однако, утверждает, что это невозможно. По его словам гаджеты будут продаваться в магазинах дороже. Он говорит, что ритейлеры смогут сдерживать цены, но недолго.

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