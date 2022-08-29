Китай підвів: росіяни платитимуть за гаджети в 3 рази більше через ціни, що зросли

Логістичні компанії КНР збільшили ціни на контейнерні перевезення на 100% і навіть на 150%.

Техніка тепер коштуватиме росіянам щонайменше вдвічі дорожче. Про це пише видання "Комерсант".

Згідно з повідомленням ЗМІ, починаючи з весни 2022 року (якраз після вторгнення російських військ на територію України) китайські компанії, що займаються логістикою, підвищили ціни на контейнерні перевезення. Медіа пише, що 2020 року контейнерні перевезення морем обходилися в $4 тис., у лютому 2022-го — $6 тис., а влітку 2022 року — вже $11,5 тис.

Російські експерти кажуть, що ціни й раніше були такими ж високими через обмеження, введені через пандемію Covid-19, а потім були знижені нібито "через зростання курсу валют". Однак також видання пише, що "Китай скоротив плани відправлення поїздів у Росію — попит збільшився, і ціни на контейнерні перевезення пішли вгору".

Ситуація з перевезеннями за допомогою вантажних літаків не краща — вартість такої послуги тепер коштує втричі дорожче. Рейсів, що перевозять техніку, дуже мало, але ще менше можливостей перевозити літієві акумулятори. У коментарі медіа експерти наголосили, що таких рейсів — одиниці.

Турецькі компанії теж заробляють на неможливості Росії легально закуповувати і доставляти гаджети й електроніку через санкційні обмеження. Після спаду пандемії російські компанії очікували на зниження вартості логістичних послуг, але вони навпаки зросли. Також негативний уплив зробив відхід багатьох західних логістичних компаній із російського ринку через вторгнення ЗС РФ на територію України.

У компанії "Мегафон" заявляють, що закупівельні ціни на товари поки що не піднімалися, та запевняють, що зростання вартості перевезень ніяк не вплине на кінцеву ціну для споживачів. Анонімне джерело, що працює на російському ринку електроніки, стверджує, що це неможливо. За його словами, гаджети продаватимуть у магазинах дорожче. Він каже, що ритейлери зможуть стримувати ціни, але недовго.

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