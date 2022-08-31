Лазерная зарядка для смартфонов передала энергию по воздуху на расстоянии в 30 м

Ученые из Университета Седжонг разработали новую систему беспроводной зарядки, которая использует инфракрасный свет.

Мы все привыкли получать данные по беспроводной сети, но передача энергии по воздуху — процесс более сложный. Однако корейские инженеры продемонстрировали новую систему, которая использует инфракрасные лазеры для передачи энергии на расстояние до 130 м. Они смогут разработать технологию, которая автоматически заряжает ваш телефон, как только вы входите в комнату, пишет издание newatlas.com.

Беспроводная зарядка уже используется для смартфонов и других устройств, но функционально она ненамного лучше, чем стандартная проводная. Обычно, гаджет находится в док-станции или соприкасаться со специальной поверхностью, и его нельзя перемещать далеко во время зарядки. Чтобы беспроводная зарядка была действительно полезной, она должна работать на больших расстояниях, отправляя энергию так же беспрерывно, как Wi-Fi отправляет данные. Ученые работают над этой проблемой, экспериментируя с передачей микроволн или лазеров на устройства или генерированием электромагнитных полей, которые заполняют комнату, но для этого часто требуется громоздкое и сложное оборудование.

Ученые из Университета Седжонг разработали новую систему беспроводной зарядки, которая использует инфракрасный свет. Она состоит из двух основных частей: передатчика, который можно установить в комнате, и приемника, который можно встроить в девайсы. Передатчик представляет собой оптический источник питания, в котором используется волоконный усилитель, легированный эрбием, который создает луч инфракрасного света с центральной длиной волны 1550 нм.

[ + – ] Экспериментальная установка для новой беспроводной системы питания, которая использовалась для питания светодиода на расстоянии до 30 м Фото: Университет Седжонг

Затем луч направляется по воздуху и попадает в приемник, который состоит из ретрорефлектора со сферической линзой. Входящий свет фокусируется в точке, где находится фотоэлектрический элемент, поглощающий свет и производящий электричество. Если линия прямой видимости между передатчиком и приемником нарушена, устройство быстро и автоматически переключается в безопасный режим низкой интенсивности.

В ходе испытаний команда смогла передать луч света мощностью 400 мВт на расстояние 30, где приемник размером 10 x 10 мм преобразовал его в электрическую мощность 85 мВт. Это не так много энергии, но может быть, достаточно для питания одного или двух небольших датчиков — но команда говорит, что ее можно увеличить до точки зарядки повседневной электроники, такой как телефоны. Системы, работающие по тому же принципу, тестируются в масштабе сети, чтобы заменить линии электропередач .

У этой конструкции есть еще несколько преимуществ по сравнению с предыдущими беспроводными системами питания. Во-первых, она не требует полного переоборудования комнаты. Шарообразная форма приемника позволяет ему улавливать входящие лучи с любого направления, а это означает, что передатчику не нужно фиксировать или отслеживать приемник, как в случае с Xiaomi Mi Air Charge. Также корейская зарядка работает на гораздо больших расстояниях, чем такие устройства, как настенные панели, разработанные в Университете Дьюка.

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