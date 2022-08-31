Лазерна зарядка для смартфонів передала енергію повітрям на відстані 30 м

Учені з Університету Седжонг розробили нову систему бездротової зарядки, яка використовує інфрачервоне світло.

Ми всі звикли отримувати дані по бездротовій мережі, але передача енергії повітрям — процес складніший. Однак корейські інженери продемонстрували нову систему, яка використовує інфрачервоні лазери для передачі енергії на відстань до 130 м. Вони зможуть розробити технологію, яка автоматично заряджає ваш телефон, як тільки ви входите в кімнату, пише видання newatlas.com.

Бездротова зарядка вже використовується для смартфонів та інших пристроїв, але функціонально вона не набагато краща, ніж стандартна провідна. Зазвичай гаджет перебуває в док-станції або стикається зі спеціальною поверхнею, і його не можна переміщати далеко під час заряджання. Щоб бездротова зарядка була справді корисною, вона повинна працювати на великих відстанях, відправляючи енергію так само безперервно, як Wi-Fi надсилає дані. Вчені працюють над цією проблемою, експериментуючи з передачею мікрохвиль або лазерів на пристрої або генеруванням електромагнітних полів, які заповнюють кімнату, але для цього часто потрібне громіздке та складне обладнання.

Учені з Університету Седжонг розробили нову систему бездротової зарядки, яка використовує інфрачервоне світло. Вона складається з двох основних частин: передавача, який можна встановити в кімнаті, та приймача, який можна вбудувати в девайси. Передавач є оптичним джерелом живлення, в якому використовується волоконний підсилювач, легований ербієм, який створює промінь інфрачервоного світла з центральною довжиною хвилі 1550 нм.

[ + – ] Експериментальна установка для нової бездротової системи живлення, яка використовувалася для живлення світлодіода на відстані до 30 м Фото: Университет Седжонг

Потім промінь прямує повітрям і потрапляє в приймач, який складається з ретрорефлектора зі сферичною лінзою. Вхідне світло фокусується в точці, де розташований фотоелектричний елемент, що поглинає світло та виробляє електрику. Якщо лінія прямої видимості між передавачем і приймачем порушена, пристрій швидко й автоматично перемикається в безпечний режим низької інтенсивності.

У ході випробувань команда спромоглася передати промінь світла потужністю 400 мВт на відстань 30, де приймач розміром 10 x 10 мм перетворив його на електричну потужність 85 мВт. Це не так багато енергії, але може бути достатньо для живлення одного або двох невеликих датчиків — але команда каже, що її можна збільшити до заряджання повсякденної електроніки, такої як телефони. Системи, що працюють за тим же принципом, тестуються в масштабі мережі, щоб замінити лінії електропередач.

Ця конструкція має ще кілька переваг у порівнянні з попередніми бездротовими системами живлення. По-перше, вона вимагає повного переобладнання кімнати. Куляста форма приймача дозволяє йому вловлювати вхідні промені з будь-якого напрямку, а це означає, що передавачу не потрібно фіксувати або відстежувати приймач, як у випадку з Xiaomi Mi Air Charge. Також корейська зарядка працює на набагато більших відстанях, ніж такі пристрої як настінні панелі, розроблені в Університеті Дьюка.

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