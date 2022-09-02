Хакеры Anonymous взломали "Яндекс Такси" и устроили хаос в Москве (видео)

Хакерская группировка заявила, что взломала сервис и отправила десятки машин на Кутузовский проспект. Представители "Яндекс Такси" сказали, что водители простояли в пробке примерно 40 минут.

Первого сентября хакерская группа Anonymous устроила на масштабную автомобильную пробку на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили на аккаунте Anonymous TV в Twitter.

Сообщается, что хакеры взломали крупнейший в России сервис такси "Яндекс Такси". Они отправили десятки автомобилей по одному адресу на Кутузовском проспекте. Также опубликовано видео, на котором видна длинная очередь автомобилей с логотипом "Яндекс Такси".

[ + – ] Хакерская атака на "Яндекс Такси" в Москве

Как пишет российский портал RTVI со ссылкой на представителя компании, хакеры попытались нарушить работу сервиса. Сообщается, что нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили.

"Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время", — цитирует СМИ представителя "Яндекс Такси".

Кто такие Anonymous?

Anonymous — это сеть хакеров, которые занимаются хактивизмом (незаконным использованием компьютеров для продвижения политических идей). Отдельные ячейки сети слабо связаны между собой. После полномасштабного вторжения России в Украину группа объявила кибер-войну лично президенту РФ Владимиру Путину. Группа не раз заявляла о взломе государственных сайтов РФ, а также различных компаний, которые работают в России.

Ранее Фокус писал, что хакер рассказал, какой ущерб Anonymous наносят России своими атаками. Хактивист Spid3r утверждает, что его соратникам удалось ослабить киберсистему и финансовые возможности России.

Кроме того, сообщалось, что хакеры Anonymous взломали компании РФ по производству дронов. В результате хакерской атаки раскрыты характеристики и детали производства трех новых БПЛА: "Гелиос", "Гром" и "Орион-Э".