Хакери Anonymous зламали "Яндекс Такси" та влаштували хаос у Москві (відео)

Хакерське угруповання заявило, що зламало сервіс і відправило десятки машин на Кутузовський проспект. Представники "Яндекс Такси" сказали, що водії простояли у заторі приблизно 40 хвилин.

Першого вересня хакерська група Anonymous влаштувала масштабний автомобільний затор на Кутузовському проспекті в Москві. Про це повідомили на акаунті Anonymous TV у Twitter.

Повідомляється, що хакери зламали найбільший у Росії сервіс таксі "Яндекс Такси". Вони відправили десятки автомобілів на адресу на Кутузовському проспекті. Також опубліковано відео, на якому видно довгу чергу автомобілів з логотипом "Яндекс Такси".

[ + – ] Хакерська атака на "Яндекс Такси" у Москві

Як пише російський портал RTVI з посиланням на представника компанії, хакери спробували порушити роботу сервісу. Повідомляється, що кільком десяткам водіїв надійшли масові замовлення у район Філі.

"Водії провели в заторі через фейкові замовлення приблизно 40 хвилин. Питання компенсацій буде вирішено найближчим часом", — цитує ЗМІ представника "Яндекс Такси".

Хто такі Anonymous?

Anonymous — це мережа хакерів, які займаються хактивізмом (незаконним використанням комп'ютерів для просування політичних ідей). Окремі осередки мережі слабко пов'язані між собою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну група оголосила кібервійну особисто президентові РФ Володимиру Путіну. Група не раз заявляла про злам державних сайтів РФ, а також різних компаній, які працюють у Росії.

Раніше Фокус писав, що хакер розповів, яку шкоду Anonymous завдають Росії своїми атаками. Хактивіст Spid3r стверджує, що його соратникам вдалося послабити кіберсистему та фінансові можливості Росії.

Крім того, повідомлялося, що хакери Anonymous зламали компанії РФ з виробництва дронів. Унаслідок хакерської атаки розкрито характеристики та деталі виробництва трьох нових БПЛА: "Геліос", "Грім" та "Оріон-Е".