Представлен сверхпрочный смартфон Hotwav W10 Pro с батареей емкостью 15 000 мАч

Смартфон Hotwav W10 Pro может работать без подзарядки 60 часов.

Компания из Шэнчжэня Hotwav презентовала модель смартфона Hotwav W10 Pro. Приобрести телефон можно по акционной цене, а в дальнейшем стоимость устройства будет повышаться, сообщает производитель.

Технические характеристики Hotwav W10 Pro

Чип: 8-ядерный MediaTek MT6762

Тактовая частота процессора: 2 ГГц

Графический ускоритель: IMG PowerVR GE8320

Сотовый модем: LTE

Объем RAM: 6 Гб

Флеш-накопитель: 64 Гб

Слоты для nanoSIM: 2

Емкость аккумулятора: 15 000 мАч

Экран: IPS

Камера: двойная (20 Мп + 8 Мп)

Фронтальная камера: 5 Мп

Операционная система: Android 12.0

Протоколы связи: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

USB Type-C

NFC

Диагональ экрана смартфона составляет 6,53 дюйма. Он способен отображать видео в формате HD+ (1600×720 пикс.). Частота обновления — 60 Гц, контрастность — 1500:1, максимальная яркость — 450 кд/м2. Защищает экран Corning Gorilla Glass.

Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет фиксированный автофокус и диафрагму f/2,4. Основная камера — двойная, — 20-мегапиксельный сенсор с функциями автофокусировки и стабилизации изображения и 8-мегапиксельная широкоугольная диафрагмой f/2,0.

[ + – ] Смартфон Hotwav W10 Pro не боится воды Фото: Hotwav

Привлекательной модель Hotwav W10 Pro делает ее мощный аккумулятор емкостью 15 000 мАч. Это означает, что смартфон может оставаться без подзарядки на протяжении 60 ч, т.е. почти трое суток. Если же телефон будет находиться в режиме ожидания, то его можно не заряжать 2000 ч.

Телефон создан по стандарту IP68, а потому пыль, песок и влага ему не страшны. Соответствие стандартам MIL-STD-810G и IP69K говорит о том, что с аппаратом ничего не случится, если он упадет в воду, а так же о том, что ему не страшна высокая температура.

[ + – ] Смартфоны модели Hotwav W10 Pro Фото: Hotwav

На сегодняшний день модели продаются на aliexpress.com по цене 4,5 тыс. грн — 5,8 тыс. грн, в зависимости от модификации. В дальнейшем, после 9 сентября, стоимость устройств будет повышена.

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