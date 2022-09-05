Представлений надміцний смартфон Hotwav W10 Pro з батареєю ємністю 15 000 мАг

Смартфон Hotwav W10 Pro може працювати без заряджання 60 годин.

Компанія з Шеньчженя Hotwav презентувала модель смартфона Hotwav W10 Pro. Придбати телефон можна за акційною ціною, а надалі вартість пристрою підвищуватиметься, повідомляє виробник.

Технічні характеристики Hotwav W10 Pro

Чип: 8-ядерний MediaTek MT6762

Тактова частота процесора: 2 ГГц

Графічний прискорювач: IMG PowerVR GE8320

Стільниковий модем: LTE

Об'єм RAM: 6 Гб

Флеш-накопичувач: 64 Гб

Слоти для nanoSIM: 2

Місткість акумулятора: 15 000 мАг

Екран: IPS

Камера: подвійна (20 Мп + 8 Мп)

Фронтальна камера: 5 Мп

Операційна система: Android 12.0

Протоколи зв'язку: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

USB Type-C

NFC

Діагональ екрана смартфона складає 6,53 дюйма. Він здатний показувати відео у форматі HD+ (1600×720 пікс.). Частота оновлення — 60 Гц, контрастність — 1500:1, максимальна яскравість — 450 кд/м2. Захищає екран Corning Gorilla Glass.

Фронтальна 5-мегапіксельна камера має фіксований автофокус та діафрагму f/2,4. Основна камера — подвійна, — 20-мегапіксельний сенсор з функціями автофокусування та стабілізації зображення та 8-мегапіксельна ширококутна діафрагма f/2,0.

[ + – ] Смартфон Hotwav W10 Pro не боїться води Фото: Hotwav

Привабливою модель Hotwav W10 Pro робить її потужний акумулятор ємністю 15 000 мАг. Це означає, що смартфон може залишатися без заряджання протягом 60 год, тобто майже три доби. Якщо телефон перебуватиме в режимі очікування, то його можна не заряджати 2000 год.

Телефон створений за стандартом IP68, тому пил, пісок і волога йому не страшні. Відповідність стандартам MIL-STD-810G і IP69K говорить про те, що з апаратом нічого не станеться, якщо він впаде у воду, а також про те, що йому не страшна висока температура.

[ + – ] Смартфони моделі Hotwav W10 Pro Фото: Hotwav

На сьогодні моделі продаються на Aliexpress.com за ціною 4,5 тис. грн — 5,8 тис. грн, залежно від модифікації. Надалі, після 9 вересня, вартість пристроїв буде підвищено.

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