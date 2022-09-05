ИИ-художник DALL-E может представить, что находится за рамками известных картин (фото)

Искусственный интеллект дорисовывает то, что изначально "не вошло в кадр".

Разработчики OpenAI добавили новую функцию "Outpointing" в свою модель искусственного интеллекта DALL-E. Теперь система может генерировать новые визуальные эффекты, расширяющие границы любого заданного изображения. Подробности сообщило СМИ theverge.com.

DALL-E с помощью подсказок пользователей может "вообразить" то, что находится за пределами любого портрета или пейзажа. Так, ИИ-алгоритм дополнил портрет кисти Иоганна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой".

"Обратите внимание, что система следовала стилю Вермеера, имитируя тени и блики оригинала", — пишет медиа.

Однако ИИ все же понадобились подсказки профессионального художника Августа Кампа. Без них система не справилась бы со столь тонкой работой. Художник заснял на видео процесс дорисовки известного полотна.

На самом деле, перерисовка не расширяет базовую функциональность систем искусственного интеллекта, преобразующих текст в изображение, но показывает, как OpenAI, вероятно, будет иметь преимущество на растущем рынке этих систем, сделав удобство использования ключевым шагом для клиентов, — говорится в материале.

Многие модели искусственного интеллекта, преобразующие текст в изображение, обладают подобной функцией, однако подрисовка требует много времени. У DALL-E этот функционал упрощен, в отличие от Midjourney и Stable Diffusion.

Сегодня доступ к ИИ DALL-E имеют более миллиона пользователей. Каждый пользователь бета-версии получает возможность создать 50 изображений бесплатно в первый месяц, а затем это количество сокращается до 15-ти в последующие месяцы. Купить возможность создавать 115 дополнительных изображений можно за 15 долларов США, информирует СМИ.

Фокус писал о том, что рисунок, созданный ИИ Midjourney по подсказкам пользователя, получил первую премию на конкурсе изобразительного искусства в Колорадо (США) в номинации "Цифровое искусство".