ШІ-художник DALL-E може уявити, що перебуває за рамками відомих картин (фото)

Штучний інтелект домальовує те, що спочатку "не увійшло в кадр".

Розробники OpenAI додали нову функцію Outpointing у свою модель штучного інтелекту DALL-E. Тепер система може генерувати нові візуальні ефекти, що розширюють межі будь-якого зображення. Подробиці повідомило ЗМІ theverge.com.

DALL-E за допомогою підказок користувачів може "уявити" те, що перебуває поза будь-яким портретом або пейзажем. Так, ШІ-алгоритм доповнив портрет кисті Йоганна Вермеєра "Дівчина із перловою сережкою".

"Зверніть увагу, що система слідувала стилю Вермеєра, імітуючи тіні та відблиски оригіналу", — пише медіа.

Однак ШІ все ж таки знадобилися підказки професійного художника Августа Кампа. Без них система не впоралася б із такою тонкою роботою. Художник зняв на відео процес домалювання відомого полотна.

Насправді перемальовка не розширює базову функціональність систем штучного інтелекту, що перетворюють текст на зображення, але показує, як OpenAI, ймовірно, матиме перевагу на ринку цих систем, що зростає, зробивши зручність використання ключовим кроком для клієнтів, — ідеться в матеріалі.

Багато моделей штучного інтелекту, що перетворюють текст на зображення, мають подібну функцію, проте підмальовка вимагає багато часу. У DALL-E цей функціонал спрощений, на відміну Midjourney і Stable Diffusion.

Сьогодні доступ до ШІ DALL-E мають понад мільйон користувачів. Кожен користувач бета-версії отримує можливість створити 50 зображень безплатно в перший місяць, а потім ця кількість скорочується до 15-ти в наступні місяці. Купити можливість створювати 115 додаткових зображень можна за 15 доларів США, повідомляє ЗМІ.

Фокус писав про те, що малюнок, створений ШІ Midjourney за підказками користувача, отримав першу премію на конкурсі образотворчого мистецтва в Колорадо (США) у номінації "Цифрове мистецтво".