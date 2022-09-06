Военные начнут использовать "умные" очки от Microsoft: чем они помогут на поле боя

Технология выводит приказы и важную информацию на экран прямо перед глазами солдат, однако производителю нужно исправить ряд недостатков.

Microsoft поставит армии США первую партию высокотехнологичных очков после успешных полевых испытаний. Подробности передает информационное агентство Bloomberg.

Пресс-секретарь армии США Джамал Бек заявил, что помощник государственного секретаря по вопросам закупок одобрил передачу военным некой доли от запланированных 5 тысяч очков. Поставка должна была начаться раньше, но ее отложили из-за опасений по поводу надежности устройств, решив сначала провести испытания. После тестов руководство решило направить несколько очков в подразделения, "которые сосредоточены на учебных мероприятиях", а остальные оставить у производителя для исправления некоторых недостатков.

Речь идет о несколько модифицированных очках Microsoft Hololens с Интегрированной системой визуального увеличения (IVAS), которая будет выводить на защитную панель различные индикаторы, подобные тем, что уже используют пилоты истребителей. Технология позволит командирам оперативно передавать солдатам информацию в режиме реального времени, а также обеспечит функцию ночного видения.

Армия США в ближайшие 10 лет планирует потратить на очки Microsoft до $21,9 млрд, в эту сумму входят также запасные части и услуги технической поддержки. Пентагон разместил заказ на 5 тысяч очков еще в марте 2021 года, всего же собираются купить около 121 тысяч устройств. Основываясь на результаты испытаний, Конгресс решит, выделить ли на этот проект $424,2 млн, которые армия попросила на следующий финансовый год, начинающийся в октябре.

Ранее писали, зачем США вкладывают деньги в голограммы и виртуальные технологии. В ФБР и ЦРУ считают, что устройства нового поколения значительно расширят возможности солдат на поле боя, позволив им видеть сквозь стены и получать больше ценной информации о противнике.

Недавно Lenovo представила необычные очки Glasses T1, которые заменяют телевизоры и мониторы. В них встроены по дисплею для каждого глаза, которые выводят высококачественную картинку с другого устройства, есть также встроенные наушники.