Військові почнуть використовувати "розумні" окуляри від Microsoft: чим вони допоможуть на полі бою

Технологія виводить накази та важливу інформацію на екран прямо перед очима солдатів, проте виробнику потрібно виправити низку недоліків.

Microsoft поставить армії США першу партію високотехнологічних окулярів після успішних польових випробувань. Подробиці передає інформаційне агентство Bloomberg.

Прессекретар армії США Джамал Бек заявив, що помічник державного секретаря з питань закупівель схвалив передачу військовим певної частки від запланованих 5 тисяч окулярів. Постачання мало розпочатися раніше, але його відклали через побоювання з приводу надійності пристроїв, вирішивши спочатку провести випробування. Після тестів керівництво вирішило направити кілька окулярів до підрозділів, "які зосереджені на навчальних заходах", а решту залишити у виробника для виправлення деяких недоліків.

Йдеться про кілька модифікованих окулярів Microsoft Hololens з Інтегрованою системою візуального збільшення (IVAS), яка виводитиме на захисну панель різні індикатори, подібні до тих, що вже використовують пілоти винищувачів. Технологія дозволить командирам оперативно передавати солдатам інформацію в режимі реального часу та забезпечить функцію нічного бачення.

Армія США в найближчі 10 років планує витратити на окуляри Microsoft до $21,9 млрд, у цю суму входять також запасні частини та послуги технічної підтримки. Пентагон розмістив замовлення на 5 тисяч окулярів ще в березні 2021 року, всього збираються купити близько 121 тисячі пристроїв. Грунтуючись на результати випробувань, Конгрес вирішить, чи виділити на цей проєкт $424,2 млн, які армія попросила наступного фінансового року, що починається у жовтні.

Раніше писали, навіщо США вкладають гроші в голограми та віртуальні технології. У ФБР та ЦРУ вважають, що пристрої нового покоління значно розширять можливості солдатів на полі бою, дозволивши їм бачити крізь стіни та отримувати більше цінної інформації про супротивника.

Нещодавно Lenovo представила незвичайні окуляри Glasses T1, які замінюють телевізори та монітори. Вони вбудовані по дисплею кожного ока, які виводять високоякісну картинку з іншого пристрою, є вбудовані навушники.