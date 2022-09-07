Убытки на $140 млн. Криптотрейдеры получили в 100 раз больше денег из-за ошибки Coinbase

Обменный курс оказался завышен по вине стороннего провайдера, поэтому некоторые сделки принесли $15 тыс вместо $150.

Криптовалютная биржа Coinbase ошибочно заплатила трейдерам из Грузии в сто раз больше денег, чем следовало согласно актуальному курсу. О таком происшествии стало известно сайту Blockworks.

Как рассказал один осведомленный источник и несколько трейдеров, из-за системной ошибки на стороне Интернет-провайдера, пользователи Coinbase смогли около семи часов обналичивать криптовалюту в грузинских лари (GEL) по завышенному курсу — 290 лари вместо 2,90 лари. Этим шансом воспользовались примерно 900 трейдеров из Грузии.

Как рассказали СМИ пользователи, в некоторых случаях сделки, которые должны были принести $150, обеспечили прибыль в размере $15 000, и трейдеры быстро перевели средства на личные банковские счета. Средняя зарплата в Грузии составляет $4200, то есть заработок счастливчиков оказался в три раза выше, чем в среднем по стране.

По оценкам грузинского торгового сообщества, Coinbase понесла убытки в размере от $14 до $140 млн, хотя сама биржа такие цифры опровергает.

"Очень небольшое количество пользователей (0,001% от общего числа наших пользователей) смогли ошибочно торговать и снимать небольшую нематериальную сумму средств. После обнаружения мы исправили проблему и предпринимаем действия по возврату неправильно выведенных средств", — прокомментировал представитель биржи.

Вскоре после вывода средств, некоторые жители Грузии получили от банков сообщения о "заморозке" банковских счетов и связанных с ними карт Visa. Финансовые организации назвали транзакции с Coinbase "подозрительными" и предупредили, что биржа может потребовать вернуть деньги.

Стоит отметить, что право Coinbase на возврат средств, выплаченных в результате ошибки, прописано в пользовательском соглашении. Впрочем, заблокированными оказались и средства пользователей, не связанные с криптовалютой.

Ранее писали, что биржа Crypto.com по ошибке выплатила $7,2 млн вместо $68 клиентке из Австралии. Женщина решила присвоить деньги себе и купила дорогостоящий дом для своей сестры, но суд заблокировал ее счет и потребовал возврата.

Писали также, что криптомошеннику из Турции грозит 40 тысяч лет тюрьмы за кражу $2 млрд. Речь идет об основателе биржи Thodex, услугами которой пользовались около 400 тысяч человек.