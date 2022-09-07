Збитки на $140 млн. Криптотрейдери отримали у 100 разів більше грошей через помилку Coinbase

Обмінний курс виявився завищеним з вини стороннього провайдера, тому деякі угоди принесли $15 тис. замість $150.

Криптовалютна біржа Coinbase помилково заплатила трейдерам з Грузії в сто разів більше грошей, ніж було за актуальним курсом. Про таку подію стало відомо сайту Blockworks.

Як розповіло одне поінформоване джерело і кілька трейдерів, через системну помилку на стороні інтернет-провайдера, користувачі Coinbase змогли близько семи годин переводити в готівку криптовалюту в грузинських ларі (GEL) за завищеним курсом — 290 ларі замість 2,90 ларі. Цим шансом скористалися приблизно 900 трейдерів із Грузії.

Як розповіли ЗМІ користувачі, у деяких випадках угоди, які мали принести $150, забезпечили прибуток у розмірі $15 000, і трейдери швидко переказали кошти на особисті банківські рахунки. Середня зарплата в Грузії становить $4200, тобто заробіток щасливчиків виявився втричі вищим, ніж у середньому по країні.

За оцінками грузинського торговельного співтовариства, Coinbase зазнала збитків у розмірі від $14 до $140 млн, хоча сама біржа такі цифри спростовує.

"Дуже невелика кількість користувачів (0,001% від загальної кількості наших користувачів) змогли помилково торгувати та знімати невелику нематеріальну суму коштів. Після виявлення ми виправили проблему та робимо дії щодо повернення неправильно виведених коштів", — прокоментував представник біржі.

Незабаром після виведення коштів, деякі жителі Грузії отримали від банків повідомлення про "заморозку" банківських рахунків та пов'язані з ними картки Visa. Фінансові організації назвали транзакції з Coinbase "підозрілими" та попередили, що біржа може вимагати повернути гроші.

Варто зазначити, що право Coinbase на повернення коштів, виплачених внаслідок помилки, прописане в угоді користувача. Втім, заблокованими виявилися й кошти користувачів, які не пов'язані з криптовалютою.

Раніше писали, що біржа Crypto.com помилково виплатила $7,2 млн замість $68 клієнтці з Австралії. Жінка вирішила привласнити гроші собі та купила дорогий будинок для своєї сестри, але суд заблокував її рахунок та зажадав повернення.

Писали також, що криптошахраю з Туреччини загрожує 40 тисяч років в'язниці за крадіжку $2 млрд. Йдеться про засновника біржі Thodex, послугами якої користувалися близько 400 тисяч людей.