Криптобіржа помилково виплатила $7,2 млн замість $68: клієнтка привласнила гроші

Помилка виявлена лише через пів року — за цей час на отримані кошти жінка встигла купити будинок.

Велика криптовалютна біржа Crypto.com виплатила жительці Австралії Манівель Теваманогарі $7,2 млн, хоча мала переказати всього $68. Деталі історії з'ясувало видання Сoin Telegraph.

У травні 2021 року співробітник біржі помилково ввів номер рахунку до графи для суми платежу, внаслідок чого на рахунку Манівель Теваманогарі опинилися чужі кошти. Жінка не повідомила компанії про опечатку, а переказала гроші на інший рахунок і незабаром купила для своєї сестри будинок з п'ятьма спальнями за $890 526 у Крейгіберні, передмісті Мельбурна.

Crypto.com дізналася про помилку лише у грудні 2021 року після проведення аудиту. Біржа звернулася до суду штату Вікторія, який у лютому заморозив банківський рахунок штату Вікторія, а також зобов'язав її продати будинок і повернути привласнені гроші з відсотками. Наступне засідання щодо судового процесу відбудеться у жовтні 2022 року.

"Немає жодних сумнівів у тому, що якщо ви бачите гроші у своєму обліковому записі і знаєте, що їх не повинно там бути, то насправді зобов'язані зателефонувати відправнику і сказати: "Послухайте, це не повинно було потрапити на мій обліковий запис", — прокоментував адвокат біржі Джастін Лоуренс з Henderson and Ball Lawyers.

На відміну від криптовалютних транзакцій, які є остаточними та незворотними, державні органи можуть скасувати помилкові транзакції у фіатній валюті. Однак, враховуючи час, який був потрібний для виявлення помилки, і той факт, що кошти переказані з вихідного рахунку після отримання, просте скасування транзакції в цьому випадку неможливе.

Раніше писали, що криптоплатформа випадково роздала токени на $162 млн через помилку в один символ. Організатори зажадали, щоб користувачі повернули кошти: спочатку пообіцяли винагороду, а потім погрожували податковою службою США.

Повідомляли також, як росіянина заарештували за легалізацію криптовалюти на $4,5 млрд. За версією правоохоронців, Ілля Ліхтенштейн разом зі своєю дружиною Хізер Морган допомагали "відмивати" біткоїни, вкрадені з біржі Bitfinex у 2016 році, а виручені гроші витрачали на NFT, золото та гарне життя.