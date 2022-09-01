Криптобиржа по ошибке выплатила $7,2 млн вместо $68: клиентка присвоила деньги

Ошибку обнаружили лишь спустя полгода — за это время на полученные средства женщина успел купить дом.

Крупная криптовалютная биржа Crypto.com выплатила жительнице Австралии Манивель Теваманогари $7,2 млн, хотя должна была перевести всего $68. Детали истории выяснило издание Сoin Telegraph.

В мае 2021 года сотрудник биржи по ошибке ввел номер счета в графу для суммы платежа, в результате чего на счету Манивель Теваманогари оказались чужие средства. Женщина не сообщила компании об опечатке, а перевела деньги на другой счет и вскоре купила для своей сестры дом с пятью спальнями за $890 526 в Крейгиберне, пригороде Мельбурна.

Crypto.com узнало об ошибке только в декабре 2021 года после проведения аудита. Биржа обратилась в суд штата Виктория, который в феврале заморосил банковский счет суд штата Виктория, а также обязал ее продать дом и вернуть присвоенные деньги с процентами. Следующее заседание по судебному процессу состоится в октябре 2022 году.

"Нет никаких сомнений в том, что если вы видите деньги в своем аккаунте и знаете, что их не должно там быть, то на самом деле обязаны позвонить отправителю и сказать: "Послушайте, это не должно было попасть на мой аккаунт", — прокомментировал адвокат биржи Джастин Лоуренс из Henderson and Ball Lawyers.

В отличие от криптовалютных транзакций, которые являются окончательными и необратимыми, государственные органы могут отменить ошибочные транзакции в фиатной валюте. Однако, учитывая время, которое потребовалось для обнаружения ошибки, и тот факт, что средства были переведены с исходного счета после получения, простая отмена транзакции в этом случае невозможна.

Ранее писали, что криптоплатформа случайно раздала токены на $162 млн из-за ошибки в один символ. Организаторы потребовали, чтобы пользователи вернули средства: сначала пообешали вознаграждение, а потом пригрозили налоговой службой США.

Сообщали также, как россиянина арестовали за легализацию криптовалюты на $4,5 млрд. По версии правоохранителей, Илья Лихтенштейн вместе со своей женой Хизер Морган помогали "отмывать" биткоины, украденные из биржи Bitfinex в 2016 году, а вырученные деньги тратили на NFT, золото и красивую жизнь.