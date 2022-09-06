Как измерить уровень радиации с помощью смартфона: 3 полезных приложения

Утилиты, которые превратят телефон в счетчик Гейгера.

Сегодня на фоне тревожных новостей о том, что происходит вокруг Запорожской АЭС, многие украинцы обеспокоены тем, как узнать уровень радиации. Известно, что для этих целей существуют специальные устройства — дозиметр, радиометр, счетчик Гейгера, регистрирующий гамма-излучение. Однако можно обойтись и без них, закачав на смартфон специальное приложение. Фокус расскажет, как узнать уровень радиации без дозиметра.

Какой уровень радиации опасен для человека

Мы уже упоминали, о дозиметре и радиометре — приборах, помогающих установить уровень радиации. Стоит знать, что дозиметр используется в том случае, если человека побывал в потенциально опасной зоне, или же контактировал с радиоактивными объектами. Дозиметр показывает какую дозу радиации получил человеческий организм. Что касается радиометра, то он измеряет радиационный фон окружающей среды. Счетчик Гейгера измеряет общую насыщенность ионизирующего излучения.

Также не лишним будет напомнить, какой уровень радиации опасен для человека. Дозы излучения, получаемые организмом, принято измерять в зивертах. Если показатель колеблется на уровне от 0,2 микрозиверт в час до 0,5 микрозиверт в час — это допустимый уровень радиации. Если показатель выше — пора принять меры.

Как измерить уровень радиации с помощью телефона

Помочь проверить уровень радиации без дозиметра и радиометра в домашних условиях можно — для этого необходим смартфон и специальные приложения, о которых мы расскажем подробнее. А пока поясним, как именно смартфоны измеряют гамма-излучение. Делают они это при помощи CMOS-матриц, которые являются одним из элементов камер — тыльных и фронтальных. Эти матрицы весьма чувствительны к таким коротким волнам, как рентгеновское и гамма-излучение. Используя эту возможность, приложения показывают уровень радиации окружающей среды. Предупреждаем, что прежде, чем запускать программу на телефоне, камеры стоит хорошенько закрыть, чтобы на них не попадали длинные волны, т.е. свет. Лучше всего заклеить их черным непрозрачным скотчем.

Работает все следующим образом: после блокировки света, попадающего на датчик камеры телефона, CMOS будет улавливать излучение в виде крошечных пятнышек белого света.

[ + – ] Приложение GammaPix

GammaPix и GammaPix Lite — детекторы гамма-излучения

Приложение GammaPix, как заявляют разработчики, было создано для нужд "нескольких федеральных агентств США" и при поддержке Министерства обороны США и Управления по обнаружению ядерных материалов.

Создатели уверяют, что аппс превратит ваш телефон в детектор ионизирующего излучения, а также подчеркивают, что технология GammaPix прошла испытания в независимых лабораториях. Приложение GammaPix может заблаговременно предупредить о наличии радиоактивности, используя только камеру телефона. Но помните: аппс не заменит специализированных детекторов ионизирующего излучения, а просто поможет быстро оценить угрозы.

Редакторы Фокуса установили бесплатную версию приложения, GammaPix Lite, и протестировали ее. ПО работало нормально на смартфоне Xiaomi Redmi Note 8. Источники гамма-излучения обнаружены не были (и не должны были).

Существует также прокачанная версия, GammaPix, за пользование которой придется уплатить $6,99. В отличие от версии Lite, это приложение может работать без доступа к Интернету в течение нескольких дней. Но все же разработчики рекомендуют время от времени коннектиться с Сетью, чтобы софт получил необходимые обновления.

Имеется также версия для iOS-устройств.

[ + – ] Приложение Radioactivity Counter

Radioactivity Counter — замена счетчику Гейгера

Это android-приложение было разработано немецким ученым Рольфом-Дитером Кляйном. В описании говорится, что аппс использует датчик камеры для обнаружения излучения по такому же принципу, как и счетчик Гейгера-Мюллера. Radioactivity Counter протестировали на нескольких мобильных телефонах в исследовательском центре Гельмгольца в Мюнхене (Германия), используя профессиональное устройство для излучения в диапазоне от 2-10 микрорентген в час до 1-10 микрорентген в час (рентген — единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновскими или гамма-лучами. Определяет ионизирующее действие излучения на сухой атмосферный воздух). CMOS-сенсоры камер мобилок смогли обнаружить первичное гамма-излучение и более высокое бета-излучение (в зависимости от экранирования мобильного телефона).

Приложение платное для скачивания — 49 грн. Однако оно давно не обновлялось, и нет уверенности в том, что работа его корректна.

[ + – ] Утилита Radiation Scan Pro

Radiation Scan Pro — уровень радиации онлайн

С помощью этого iOS-приложения вы можете проверить уровень ядерного излучения в том месте, где вы находитесь. Однако разработчики предупреждают, что утилита не измеряет излучение посредством телефона или каких-либо приборов, а просто отображает информацию из постоянно обновляемой базы данных. Для работы аппса, ему придется предоставить ваши личные данные, а именно — местоположение.

Radiation Scan Pro подтягивает данные из Google.Карты о действующих атомных электростанциях мира, а также о тех, которые находятся непосредственно около вас.

В Google Play AppStore есть приложения, которые работают при подключении специальных устройств, измеряющих излучение. Такие приборы подсоединяются к телефону по Wi-Fi или Bluetooth, затем устанавливается приложение вроде RadMobile, и гаджеты начинают работать совместно. Если устройство зафиксирует повышение уровня радиации, смартфон тут же оповестит, издав звуковой сигнал.

Ранее мы сообщали о том, что в скором времени USB-кабели будут передавать информацию в 2, а то и в 4 раза быстрее благодаря новой технологии.