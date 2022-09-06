Як виміряти рівень радіації за допомогою смартфона: 3 корисні програми

Утиліти, які перетворять телефон на лічильник Гейгера.

Сьогодні на тлі тривожних новин про те, що відбувається навколо Запорізької АЕС, багато українців стурбовані тим, як дізнатися про рівень радіації. Відомо, що для цього існують спеціальні пристрої — дозиметр, радіометр, лічильник Гейгера, що реєструє гамма-випромінювання. Однак можна обійтися і без них, завантаживши на смартфон спеціальний додаток. Фокус розповість, як дізнатися про рівень радіації без дозиметра.

Який рівень радіації небезпечний для людини

Ми вже згадували про дозиметр і радіометр — прилади, які допомагають встановити рівень радіації. Варто знати, що дозиметр використовується в тому випадку, якщо людина побувала у потенційно небезпечній зоні, або контактувала з радіоактивними об'єктами. Дозиметр показує, яку дозу радіації отримав людський організм. Що ж до радіометра, він вимірює радіаційний фон довкілля. Лічильник Гейгера вимірює загальну насиченість іонізуючого випромінювання.

Також не зайвим буде нагадати, який рівень радіації небезпечний для людини. Дози випромінювання, які отримують організм, прийнято вимірювати в зівертах. Якщо показник коливається на рівні від 0,2 мікрозіверта на годину до 0,5 мікрозіверта на годину — це допустимий рівень радіації. Якщо показник вищий — настав час вжити заходів.

Як виміряти рівень радіації за допомогою телефону

Допомогти перевірити рівень радіації без дозиметра та радіометра в домашніх умовах можна — для цього потрібен смартфон та спеціальні додатки, про які ми розповімо докладніше. А поки що пояснимо, як саме смартфони вимірюють гамма-випромінювання. Роблять вони це за допомогою CMOS-матриць, які є одним із елементів камер — тильних та фронтальних. Ці матриці дуже чутливі до таких коротких хвиль, як рентгенівське та гамма-випромінювання. Використовуючи цю можливість, програми показують рівень радіації довкілля. Попереджаємо, що, перш ніж запускати програму на телефоні, камери варто добре закрити, щоб у них не потрапляли довгі хвилі, тобто світло. Найкраще заклеїти їх чорним непрозорим скотчем.

Працює все таким чином: після блокування світла, що потрапляє на датчик камери телефону, CMOS уловлюватиме випромінювання у вигляді крихітних плям білого світла.

[ + – ] Додаток GammaPix

GammaPix і GammaPix Lite — детектори гамма-випромінювання

Додаток GammaPix, як заявляють розробники, було створено для потреб "кількох федеральних агентств США" і за підтримки Міністерства оборони США та Управління з виявлення ядерних матеріалів.

Творці запевняють, що додаток перетворить ваш телефон на детектор іонізуючого випромінювання, а також підкреслюють, що технологія GammaPix пройшла випробування у незалежних лабораторіях. Програма GammaPix може заздалегідь попередити про наявність радіоактивності, використовуючи лише камеру телефону. Але пам'ятайте: додаток не замінить спеціалізованих детекторів іонізуючого випромінювання, а просто допоможе швидко оцінити загрози.

Редактори Фокусу встановили безкоштовну версію програми GammaPix Lite і протестували її. ПЗ працювало нормально на смартфоні Xiaomi Redmi Note 8. Джерела гамма-випромінювання виявлені не були (і не повинні були).

Існує також прокачана версія, GammaPix, за користування якою доведеться сплатити $6,99. На відміну від версії Lite, ця програма може працювати без доступу до Інтернету протягом кількох днів. Але все ж таки розробники рекомендують час від часу конектитися з Мережею, щоб софт отримав необхідні оновлення.

Є також версія для iOS-пристроїв.

[ + – ] Додаток Radioactivity Counter

Radioactivity Counter — заміна лічильнику Гейгера

Цей android-додаток розробив німецький вчений Рольф-Дітер Кляйн. В описі йдеться, що додаток використовує датчик камери для виявлення випромінювання за таким же принципом, як і лічильник Гейгера-Мюллера. Radioactivity Counter протестували на декількох мобільних телефонах у дослідному центрі Гельмгольця в Мюнхені (Німеччина), використовуючи професійний пристрій для випромінювання в діапазоні від 2-10 мікрорентген на годину до 1-10 мікрорентген на годину (рентген — одиниця експозиційної дози радіоактивного опромінення рентген променями (визначає іонізуючу дію випромінювання на сухе атмосферне повітря). CMOS-сенсори камер мобільних телефонів змогли виявити первинне гамма-випромінювання та вище бета-випромінювання (залежно від екранування мобільного телефону).

Додаток платний для скачування — 49 грн. Однак він давно не оновлювався, і немає впевненості в тому, що його робота коректна.

[ + – ] Утиліта Radiation Scan Pro

Radiation Scan Pro — рівень радіації онлайн

За допомогою цієї iOS-програми ви можете перевірити рівень ядерного випромінювання у тому місці, де ви знаходитесь. Однак розробники попереджають, що утиліта не вимірює випромінювання за допомогою телефону або будь-яких приладів, а просто відображає інформацію з бази даних, що постійно оновлюється. Для роботи додатка доведеться надати ваші особисті дані, а саме місцезнаходження.

Radiation Scan Pro підтягує дані з Google.Карти про діючі атомні електростанції світу, а також про ті, які знаходяться безпосередньо біля вас.

У Google Play AppStore є програми, які працюють при підключенні спеціальних пристроїв, які вимірюють випромінювання. Такі прилади приєднуються до телефону по Wi-Fi або Bluetooth, потім встановлюється програма на кшталт RadMobile, і гаджети починають працювати спільно. Якщо пристрій зафіксує підвищення рівня радіації, смартфон відразу сповістить, видавши звуковий сигнал.

Раніше ми повідомляли про те, що незабаром USB-кабелі будуть передавати інформацію в 2, а то й у 4 рази швидше завдяки новій технології.