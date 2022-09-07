Техника станет "глупее" из-за новых санкций США против России и Китая

Выпуск ИИ-чипов для облачных сервисов Google, Amazon и Microsoft под угрозой.

Новый пакет санкций США предусматривает запрет поставок производительных ускорителей, работающих на базе графических процессоров, не только в РФ, но и в КНР. Это может существенно ударить по компании NVIDIA, которая поставляет ИИ-процессоры для китайских ЦОД-ов, пишет wsj.com.

Для NVIDIA китайский рынок крайне важен. Компания и так терпит убытки из-за снижения цен на графические карты, так как в КНР активно борются с майнингом, а ведь раньше Китай был одной из ведущих стран, где добывался биткоин и другие альткоины.

Санкции также ударят по новой разработке — ускорителю Hopper, который NVIDIA планировала продавать в КНР. Компания надеялась выпустить его на рынок в последней четверти 2022 года и получить прибыть от продаж в размере не менее $4 млрд. Но вряд ли эти планы осуществятся, говорится в материале. Теперь производитель должен получить лицензию от правительства США, которая даст ему право экспортировать устройство в Китай или РФ. Получение лицензии — дело непростое, понадобится время, и чип может выйти на рынок позже намеченного срока. NVIDIA заявила, что разрешение вести разработки уже есть, однако вопрос с поставками в КНР еще не решен.

Производитель уже ощущает негативные последствия санкций, так как стоимость его акций упала на 10%. В денежном выражении компания потеряла $400 млн на ровном месте.

По словам аналитика Мэтью Рамсея, NVIDIA все труднее и труднее конкурировать с другими разработчиками. Но ничего хорошего в этом нет, так как американские BigTech-корпорации вроде Google, Amazon, Microsoft тоже являются клиентами NVIDIA — они используют ее процессоры для своих облачных сервисов. Если Hopper не поступит на рынок, развитие облачных технологий несколько затормозится, вернее, заморозится.

В аналитической компании FactSet подчеркнули, что за последние 3 года доходы NVIDIA, которые она получала работая в области ЦОД, выросли на 62%. По прогнозам экспертов в следующие 3 года они снизятся до отметки 29%.

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