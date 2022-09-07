Техніка стане "дурнішою" через нові санкції США проти Росії та Китаю

Випуск ШІ-чипів для хмарних сервісів Google, Amazon та Microsoft під загрозою.

Новий пакет санкцій США передбачає заборону постачання продуктивних прискорювачів, що працюють на базі графічних процесорів, не тільки у РФ, а й у КНР. Це може суттєво вдарити по компанії NVIDIA, яка постачає ШІ-процесори для китайських ЦОД-ів, пише wsj.com.

Для NVIDIA китайський ринок дуже важливий. Компанія і так зазнає збитків через зниження цін на графічні карти, оскільки в КНР активно борються з майнінгом, адже раніше Китай був однією з провідних країн, де видобували біткоїн та інші альткоїни.

Санкції також вдарять по новій розробці — прискорювачу Hopper, який NVIDIA планувала продавати у КНР. Компанія сподівалася випустити його на ринок в останній чверті 2022 року і отримати прибути від продажів у розмірі не менше, ніж $4 млрд. Але навряд чи ці плани здійсняться, йдеться у матеріалі. Тепер виробник має отримати ліцензію від уряду США, яка надасть йому право експортувати пристрій до Китаю чи РФ. Отримання ліцензії — справа непроста, знадобиться час, і чип може вийти на ринок пізніше за намічений термін. NVIDIA заявила, що дозвіл вести розробки вже є, проте питання з постачанням до КНР ще не розв'язане.

Виробник уже відчуває негативні наслідки санкцій, оскільки вартість його акцій упала на 10%. У грошах компанія втратила $400 млн на рівному місці.

За словами аналітика Метью Рамсея, NVIDIA дедалі важче конкурувати з іншими розробниками. Але нічого хорошого в цьому немає, тому що американські BigTech-корпорації на кшталт Google, Amazon, Microsoft теж є клієнтами NVIDIA — вони використовують процесори для своїх хмарних сервісів. Якщо Hopper не надійде на ринок, розвиток хмарних технологій дещо загальмується, вірніше заморозиться.

В аналітичній компанії FactSet підкреслили, що за останні 3 роки доходи NVIDIA, які вона отримувала, працюючи у сфері ЦОД, зросли на 62%. За прогнозами експертів, у наступні 3 роки вони знизяться до позначки 29%.

Раніше ми писали про те, що у РФ намагаються купувати побутову мікроелектроніку за будь-яку ціну, аби отримати її для оснащення своєї зброї.