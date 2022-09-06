Кремль полює на мікрочипи, від яких багато в чому залежить результат війни

Politico опублікувало список західних комплектуючих, яких не вистачає ЗС РФ. Кремль не може закуповувати їх безпосередньо, але виручити може КНР, адже відстежити контрабанду на російсько-китайському кордоні практично неможливо.

Через пів року масштабної війни Росія зіткнулася із серйозним дефіцитом комплектуючих. Вистрілявши значно більше ракет зі свого запасу, ніж спочатку планувалося, ЗС РФ тепер все більше покладається на розробки радянського зразка, тоді як українська армія завдає точкових ударів по складах боєприпасів і ключових інфраструктурних об'єктах, таких як мости. Про це повідомляє Politico.

У Києві усвідомлюють, що результат війни багато в чому залежить від того, чи зможе Кремль отримати доступ до високотехнологічних мікрочипів, які використовуються в ракетах і військовій техніці. Україна попереджає світову громадськість, що Кремль усіма правдами й неправдами намагається закуповувати високотехнологічні компоненти для своїх озброєнь: напівпровідники, передавачі, трансформатори, транзистори тощо. Здебільшого ці компоненти випускаються компаніями зі США, Німеччини, Нідерландів, Великобританії, Тайваню та Японії.

[ + – ] Російські ракети Фото: Вiкiпедiя

Які західні комплектуючі потрібні Росії

У розпорядженні американського видання виявився список необхідних Росії електронних компонентів — від найбільш до найменш пріоритетних. Вказано навіть ціну аж до копійок, яку Москва готова за них платити. Деякі експерти підтвердили, що ці дані співпадають із результатами інших досліджень щодо військового обладнання.

Головна проблема в тому, що такі країни, як Китай, можуть отримувати ці технології та надалі перепродувати їх Москві. У низці випадків росіяни витягують чипи з домашньої електроніки, такої як холодильники та посудомийні машини. Про це в травні заявляла міністерка торгівлі США Джина Раймондо, зазначаючи, що в Росії відчувається гострий дефіцит високотехнологічних напівпровідників для їхньої програми озброєнь.

Росія найбільше потребує мікрочипів американських компаній Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments, японської Renesas, яка була придбана американською IDT. Потрібні РФ і розробки німецького виробника Infineon. У "вишлисті" Кремля значаться й мікросхеми американської фірми Vicor і роз'єми американського розробника AirBorn. Деякі зі згаданих комплектуючих легко знайти на сайтах електронних ритейлерів, тоді як інших через глобальний дефіцит мікрочипів немає вже кілька місяців.

[ + – ] Часткова таблиця, складена редакцією Politico: електроніка, потрібна РФ Фото: Politico

Найдешевший із цього списку — мережевий трансивер 88E1322-AO-BAM2I000, що випускається Marvell. Москва готова купувати їх за 430 рублів 83 копійки за штуку (близько 7 євро). Найдорожчий — програмована користувачем вентильна матриця 10M04DCF256I7G виробництва Intel. Її в РФ готові закуповувати по 66 815 рублів 77 копійок (1107 євро) за штуку, тоді як раніше ця деталь коштувала лише 20 євро.

РФ дуже потребує комплектуючих німецької Harting, нідерландської Nexperia (у 2019 році поглиненої китайською Wingtech). Росіяни полюють на низку комплектуючих виробництва Harting.

Директор аналітичної компанії RUSI Джеймс Бірн вважає, що Росія, можливо, роками накопичувала запаси мікрочипів західного виробництва, але зараз вони, можливо, вичерпуються.

"Вони стільки направили в Україну... і зараз потребують нових постачань. Але санкції все ускладнюють. Тому й з'являються ці пріоритетні списки, і ми бачимо такі документи. Ми вважаємо, що вони мають труднощі з постачаннями", — сказав Бірн.

Проломи в технологічній блокаді РФ

Експерти попереджають, що не завжди вдається проконтролювати постачання технологій подвійного призначення.

"Щойно чипи залишають межі фабрик, дуже складно простежити, де зрештою вони опиняться", — пояснив Дідерік Копс, старший дослідник із питань експорту озброєнь Flemish Peace Institute, дослідницької організації, яка пов'язана з фламандським парламентом.

РФ має кілька обхідних шляхів для закупівель: купувати на нерегульованих онлайн-майданчиках або ж використовувати підставні компанії для контрабанди мікроелектроніки.

Дам'єн Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament Research (CAR), організації, яка займається відстеженням озброєнь, зокрема, компонентів, які використовують на війні в Україні, вважає, що поки що передчасно говорити про те, наскільки ефективні санкції.

"Усе, що ми бачили досі, робилося ще до вторгнення. Це запаси, які були зроблені ще до введення санкцій", — пояснив він.

Але деякі представники національної оборони США не погоджуються з оптимістичними оцінками команди президента Джо Байдена та вказують на те, що США не можуть перешкодити іншим країнам, зокрема Китаю, постачати мікрочипи в РФ.

"Кордон між Росією та Китаєм тягнеться на 4300 км. І ми ніяк не можемо відстежити постачання чипів із КНР у РФ", — пояснив Метью Термін, який керував Радою національної безпеки США з питань Китаю в період 2018-2019 рр.

Нагадаємо, що Росія використовує електроніку від 144 іноземних компаній для свого військового обладнання. У деяких вертольотах і ракетах присутні мікросхеми, виготовлені минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що США можуть перешкодити КНР із випуском нових напівпровідникових чипів. Адміністрація президента Байдена має намір позбавити Китаю переваг у галузі мікроелектроніки.