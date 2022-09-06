Кремль охотится за микрочипами, от которых во многом зависит исход войны

Politico опубликовало список западных комплектующих, которых не хватает ВС РФ. Кремль не может закупать их напрямую, но на выручить может КНР, ведь отследить контрабанду на российско-китайской границе практически невозможно.

Спустя полгода масштабной войны Россия столкнулась с серьезным дефицитом комплектующих. Выстрелив значительно больше ракет из своего запаса, чем изначально планировалось, ВС РФ теперь все больше полагаются на разработки советского образца, в то время, как украинская армия наносит точечные удары по складам боеприпасов и ключевым инфраструктурным объектам, таким как мосты. Об этом сообщает Politico.

В Киеве отдают себе отчет в том, что исход войны во многом зависит от того, сможет ли Кремль получить доступ к высокотехнологичным микрочипам, которые используются в ракетах и военной технике. Украина предупреждает мировую общественность, что Кремль всеми правдами неправдами пытается закупать высокотехнологичные компоненты для своих вооружений: полупроводники, передатчики, трансформаторы, транзисторы и пр. По большей части эти компоненты выпускаются компаниями из США, Германии, Нидерландов, Великобритании, Тайваня и Японии.

[ + – ] Российские ракеты Фото: Википедия

Какие западные комплектующие нужны России

В распоряжении американского издания оказался список необходимых России электронным компонентов — от наиболее до наименее приоритетных. Указана даже цена вплоть до копеек, которую Москва готова за них платить. Некоторые эксперты подтвердили, что эти данные совпадают с результатами других исследований относительно военного оборудования.

Главная проблема в том, что такие страны, как Китай, могут приобретать эти технологии и в дальнейшем перепродавать их Москве. В ряде случаев россияне извлекают чипы из домашней электроники, такой как холодильники и посудомоечные машины. Об этом в мае заявляла министр торговли США Джина Раймондо, отмечая, что в России ощущается острый дефицит высокотехнологичных полупроводников для их программы вооружений.

Россия отчаяннее всего нуждается в микрочипах американских компаний Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments, японской Renesas, которая была приобретена американской IDT. Нужны РФ и разработки немецкого производителя Infineon. В "вишлисте" Кремля значатся и микросхемы американской фирмы Vicor и разъемы американского разработчика AirBorn. Некоторые из упомянутых комплектующих легко находятся на сайтах электронных ритейлеров, тогда как других из-за глобального дефицита микрочипов в наличии нет уже несколько месяцев.

[ + – ] Частичная таблица, составленная редакцией Politico: электроника, которая нужна РФ Фото: Politico

Самый дешевый из этого списка — сетевой трансивер 88E1322-AO-BAM2I000, выпускаемый Marvell. Москва готова покупать их за 430 рублей 83 копейки за штуку (около 7 евро). Самый дорогостоящий — программируемая пользователем вентильная матрица 10M04DCF256I7G производства Intel. Ее в РФ готовы закупать по 66 815 77 (1 107 евро) за штуку, тогда как прежде эта деталь стоила всего лишь 20 евро.

РФ очень нуждается в комплектующих немецкой Harting, нидерландской Nexperia (в 2019 году поглощенной китайской Wingtech). Россияне охотятся на ряд комплектующих производства Harting.

Директор аналитической компании RUSI Джеймс Бирн считает, что Россия, возможно, годами накапливала запасы микрочипов западного производства, но сейчас они, возможно, иссякает.

"Они столько направили в Украину… и сейчас нуждаются в новых поставках. Но санкции все усложняют. Поэтому и появляются эти приоритетные списки, и мы видим такие документы. Мы считаем, что они испытывают сложности с поставками", — сказал Бирн.

Бреши в технологичной блокаде РФ

Эксперты предупреждают, что не всегда удается проконтролировать поставки технологий двойного назначения.

"Как только чипы покидают пределы фабрик, очень сложно проследить, где в конечном итоге они окажутся", — пояснил Дидерик Копс, старший исследователь по вопросам экспорта вооружений Flemish Peace Institute, исследовательской организации, которая связана с фламандским парламентом.

У РФ есть несколько обходных путей для закупок: покупать на нерегулируемых онлайн-площадках, или же использовать подставные компании для контрабанды микроэлектроники.

Дамьен Сплитерс, замдиректора по операциям Conflict Armament Research (CAR), организации которая занимается отслеживанием вооружений, в частности, компонентов, которые используются на войне в Украине, считает, что пока преждевременно говорить о том, насколько эффективны санкции.

"Все, что мы видели до сих пор, производилось еще до вторжения. Это запасы, которые были сделаны еще до введения санкций", — пояснил он.

Но некоторые представители национальной обороны США не согласны с оптимистическими оценками команды президента Джо Байдена и указывают на то, что США не могут помешать другим странам, в частности, Китаю, поставлять микрочипы в РФ.

"Граница между Россией и Китаем тянется на 4300 км. И мы никак не можем отследить поставки чипов из КНР в РФ", — пояснил Мэтью Термин, руководивший Советом национальной безопасности США по вопросам Китая в период 2018-2019 гг.

Напомним, что Россия использует электронику от 144 иностранных компаний для своего военного оборудования. В некоторых вертолетах и ракетах присутствуют микросхемы, изготовленные в прошлом году.

Ранее Фокус сообщал, что США могут помешать КНР с выпуском новых полупроводниковых чипов. Администрация президента Байдена намерена лишить Китая преимущества в отрасли микроэлектроники.