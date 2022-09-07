Презентация Apple 7 сентября: где смотреть и какие новинки ждать

iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2 — судя по слухам, эти гаджеты компания из Купертино покажет уже сегодня. Фокус разобрался, где можно будет посмотреть прямую трансляцию презентации Apple.

Сегодня состоится традиционная осенняя презентация Apple, на которой будет представлено новое поколение гаджетов компании из Купертино. Фокус разобрался, чего ожидать помимо долгожданного анонса iPhone 14 и где можно будет посмотреть трансляцию мероприятия.

Презентация Apple 7 сентября: iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2

7 сентября американский техно-гигант представит ряд новинок. В частности речь идет о новом поколении смартфонов — iPhone 14. Согласно слухам, которые появились в профильных СМИ, аппарат появится на рынке в четырех модификациях — iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Plus (Max).

[ + – ] iPhone 14

Ожидается, что устройства iPhone 14 будут очень похожи на прошлогодние, включая видимую "челку" и даже тот же чип A15, хотя некоторые слухи указывают на его улучшение до версии A16. Согласно некоторым сообщениям, только более дорогие модели iPhone 14 Pro будут оснащены новейшим процессором A16.

По некоторым данным, от уже ставшей классической "челки" избавятся модели Pro и Max Pro — их заменят на присущие Android-смартфонам "таблетки" с селфи-камерой и системой распознавания лиц.

Новым стандартным цветом iPhone 14 Pro и Pro Max станет фиолетовый. Согласно последним данным, фиолетовый цвет iPhone 14 Pro будет менять оттенок в зависимости от условий освещения под разным углом вплоть до синего.

[ + – ] iPhone 14 Pro Max

Стоимость смартфонов 14-го поколения может составить от 799 до 1699 долларов США.

Помимо этого на презентации стоит ожидать, что Apple покажет часы Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 и Apple Watch Pro, в которых, согласно сообщениям ряда аналитиков, может также появиться спутниковая связь, а также датчик температуры тела.

[ + – ] Apple Watch

Также компания представит новую модель своей "прокачанной" версии беспроводных наушников — AirPods Pro 2 с зарядкой через USB-C и поддержкой lossless-звука.

[ + – ] AirPods Pro 2

Отметим, что Apple может не ограничиться презентацией только вышеуказанных гаджетов, а представить и другие новинки — так это или нет, можно будет убедиться уже во время мероприятия.

Презентация Apple: где смотреть прямую трансляцию

Ивент от Apple начнется в 20:00 по киевскому времени. Как и все последние мероприятия, презентация пройдет в онлайн-формате.

Посмотреть презентацию можно будет на нескольких официальных платформах:

на официальном сайте Apple;

на официальном YouTube-канале;

в приложении Apple TV (на всех устройствах Apple).

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