Презентація Apple 7 вересня: де дивитися і які новинки чекати

iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2 — судячи з чуток, ці гаджети компанія з Купертіно покаже вже сьогодні. Фокус розібрався, де можна буде переглянути пряму трансляцію презентації Apple.

Сьогодні відбудеться традиційна осіння презентація Apple, де буде представлено нове покоління гаджетів компанії з Купертіно. Фокус розібрався, чого чекати окрім довгоочікуваного анонсу iPhone 14, і де можна буде переглянути трансляцію заходу.

Презентація Apple 7 вересня: iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2

7 вересня американський техно-гігант представить низку новинок. Зокрема йдеться про нове покоління смартфонів — iPhone 14. Згідно з чутками, які з'явилися в профільних ЗМІ, апарат з'явиться на ринку в чотирьох модифікаціях — iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Plus (Max).

[ + – ] iPhone 14

Очікується, що пристрої iPhone 14 будуть дуже схожі на торішні, враховуючи видимий "чубчик" і навіть той самий чіп A15, хоча деякі чутки вказують на його покращення до версії A16. Згідно з деякими повідомленнями, тільки дорожчі моделі iPhone 14 Pro будуть оснащені найновішим процесором A16.

За деякими даними, класичного "чубчика", що вже став класичним, позбудуться моделі Pro і Max Pro — їх замінять на властиві Android-смартфонам "таблетки" із селфі-камерою і системою розпізнавання облич.

Новим стандартним кольором iPhone 14 Pro та Pro Max стане фіолетовий. Згідно з останніми даними, фіолетовий колір iPhone 14 Pro змінюватиме відтінок залежно від умов освітлення під різним кутом аж до синього.

[ + – ] iPhone 14 Pro Max

Вартість смартфонів 14-го покоління може становити від 799 до 1 699 доларів США.

Крім цього, на презентації варто очікувати, що Apple покаже годинник Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 і Apple Watch Pro, в яких, згідно з повідомленнями низки аналітиків, може також з'явитися супутниковий зв'язок, а також датчик температури тіла.

[ + – ] Apple Watch

Також компанія представить нову модель своєї "прокачаної" версії бездротових навушників — AirPods Pro 2 із зарядкою через USB-C та підтримкою lossless-звуку.

[ + – ] AirPods Pro 2

Зазначимо, що Apple може не обмежитися презентацією лише вищезгаданих гаджетів, а представить й інші новинки — так це чи ні, можна буде переконатися вже під час заходу.

Презентація Apple: де дивитись пряму трансляцію

Івент від Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом. Як і всі останні заходи, презентація відбудеться в онлайн-форматі.

Подивитися презентацію можна буде на кількох офіційних платформах:

на офіційному сайті Apple;

на офіційному YouTube-каналі;

у програмі Apple TV (на всіх пристроях Apple).

Раніше ми писали, що на тлі санкцій жителі Росії замість звичних iPhone та Samsung-пристроїв почали масово купувати смартфони маловідомих виробників.