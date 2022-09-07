Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Презентація Apple 7 вересня: де дивитися і які новинки чекати

iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus
Фото: wired.com | Презентація iPhone 14: що покаже Apple

iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2 — судячи з чуток, ці гаджети компанія з Купертіно покаже вже сьогодні. Фокус розібрався, де можна буде переглянути пряму трансляцію презентації Apple.

Сьогодні відбудеться традиційна осіння презентація Apple, де буде представлено нове покоління гаджетів компанії з Купертіно. Фокус розібрався, чого чекати окрім довгоочікуваного анонсу iPhone 14, і де можна буде переглянути трансляцію заходу.

Презентація Apple 7 вересня: iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2

7 вересня американський техно-гігант представить низку новинок. Зокрема йдеться про нове покоління смартфонів — iPhone 14. Згідно з чутками, які з'явилися в профільних ЗМІ, апарат з'явиться на ринку в чотирьох модифікаціях — iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Plus (Max).

iPhone 14, iPhone 14 max, iPhone 14 pro, iPhone 14 pro max
iPhone 14

Очікується, що пристрої iPhone 14 будуть дуже схожі на торішні, враховуючи видимий "чубчик" і навіть той самий чіп A15, хоча деякі чутки вказують на його покращення до версії A16. Згідно з деякими повідомленнями, тільки дорожчі моделі iPhone 14 Pro будуть оснащені найновішим процесором A16.

За деякими даними, класичного "чубчика", що вже став класичним, позбудуться моделі Pro і Max Pro — їх замінять на властиві Android-смартфонам "таблетки" із селфі-камерою і системою розпізнавання облич.

Новим стандартним кольором iPhone 14 Pro та Pro Max стане фіолетовий. Згідно з останніми даними, фіолетовий колір iPhone 14 Pro змінюватиме відтінок залежно від умов освітлення під різним кутом аж до синього.

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

Вартість смартфонів 14-го покоління може становити від 799 до 1 699 доларів США.

Крім цього, на презентації варто очікувати, що Apple покаже годинник Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 і Apple Watch Pro, в яких, згідно з повідомленнями низки аналітиків, може також з'явитися супутниковий зв'язок, а також датчик температури тіла.

Apple Watch
Apple Watch

Також компанія представить нову модель своєї "прокачаної" версії бездротових навушників — AirPods Pro 2 із зарядкою через USB-C та підтримкою lossless-звуку.

AirPods Pro 2
AirPods Pro 2

Зазначимо, що Apple може не обмежитися презентацією лише вищезгаданих гаджетів, а представить й інші новинки — так це чи ні, можна буде переконатися вже під час заходу.

Презентація Apple: де дивитись пряму трансляцію

Івент від Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом. Як і всі останні заходи, презентація відбудеться в онлайн-форматі.

Подивитися презентацію можна буде на кількох офіційних платформах:

  • на офіційному сайті Apple;
  • на офіційному YouTube-каналі;
  • у програмі Apple TV (на всіх пристроях Apple).

Раніше ми писали, що на тлі санкцій жителі Росії замість звичних iPhone та Samsung-пристроїв почали масово купувати смартфони маловідомих виробників.