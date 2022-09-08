Спецслужбы РФ запустили фейковый сайт, чтобы подставить Зеленского, — ГУР МО

Интернет-портал заманивает европейцев и выпрашивает у них деньги якобы для "Фонда Зеленского", но это мошенничество.

Спецслужбы Российской Федерации создали в Интернете сайт, чтобы ухудшить репутацию Владимира Зеленского в Западной Европе. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, ссылаясь на информацию от Главного управления разведки Министерства обороны.

Как выяснили разведчики, россияне запустили фейковый сайт для жителей Германии 7 сентября, хотя изначально планировали 30 сентября. На нем разместили сбор средств под видом фонда помощи Украине, но на деле же это обычное мошенничество. Офис президента ничего не сообщал об этом ресурсе на официальных каналах связи, и сам Владимир Зеленский тоже о не мне рассказывал.

"Проект напоминает классическую финансовую пирамиду. Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц Президента Украины и Офиса Главы государства", — подчеркнула пресс-служба.

Ранее ГУР МО заявила, что в России формируют специальную структуру для дискредитации Владимира Зеленского перед Западом. По информации украинской разведки, россияне решили запустить сайт фейковового фонда имени президента Украины, который будет привлекать иностранцев по принципу сетевого маркетинга. Портал вымышленного "Фонда Зеленского" предложит отдельным людям и целым организациям присоединяться к "работе", в дальнейшем ресурс планируют зарегистрировать на европейских торговых площадках, чтобы распространять фейковую информацию среди западной аудитории.

По состоянию на 10 августа спецслужбы подготовили сайт и сфальсифицировали скриншоты публикаций от известных СМИ, сообщающих о создании "фонда". Вдобавок, россияне задумали распространять информацию о нем при помощи блогеров и так называемых "инфлюенсеров" в социальных сетях.

Писали также, что мошенники грабят украинцев от имени Владимира Зеленского, маскируясь под "Дію". правительственной команды реагирования на компьютерные ЧС CERT-UA раскрыла опасные сайты, которыми нельзя пользоваться.