Спецслужби РФ запустили фейковий сайт, щоб підставити Зеленського, — ГУР МО

Інтернет-портал заманює європейців і випрошує в них гроші нібито для "Фонду Зеленського", але це шахрайство.

Спецслужби Російської Федерації створили в інтернеті сайт, щоб погіршити репутацію Володимира Зеленського в Західній Європі. Про це в Telegram повідомила пресслужба Офісу президента України, посилаючись на інформацію від Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Як з'ясували розвідники, росіяни запустили фейковий сайт для мешканців Німеччини 7 вересня, хоч спочатку планували 30 вересня. На ньому розмістили збір коштів під виглядом фонду допомоги Україні, але ж насправді це звичайне шахрайство. Офіс президента нічого не повідомляв про цей ресурс на офіційних каналах зв'язку, і сам Володимир Зеленський теж про нього не розповідав.

"Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду. Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і враховувати інформацію виключно з офіційних сторінок Президента України й Офісу Глави держави", — наголосила пресслужба.

Раніше ГУР МО заявила, що в Росії формують спеціальну структуру для дискредитації Володимира Зеленського перед Заходом. За інформацією української розвідки, росіяни вирішили запустити сайт фейкового фонду імені президента України, який залучатиме іноземців за принципом мережевого маркетингу. Портал вигаданого "Фонду Зеленського" запропонує окремим людям і цілим організаціям приєднуватись до "роботи", надалі ресурс планують зареєструвати на європейських торгових майданчиках, щоб поширювати фейкову інформацію серед західної аудиторії.

Станом на 10 серпня спецслужби підготували сайт і сфальсифікували скриншоти публікацій від відомих ЗМІ, які повідомляють про створення "фонду". Крім того, росіяни задумали розповсюджувати інформацію про нього за допомогою блогерів і так званих "інфлюєнсерів" у соціальних мережах.

Писали також, що шахраї грабують українців від імені Володимира Зеленського, маскуючись під "Дію". Урядова команда реагування на комп'ютерні НС CERT-UA розкрила небезпечні сайти, якими не можна користуватися.