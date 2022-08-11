В РФ створюють структуру для дискредитації Зеленського перед Заходом, – ГУР

За інформацією українських розвідників, провокатори планують запустити фейковий сайт вигаданого "Фонду Зеленського". Інтернет-платформа працюватиме за принципом мережевого маркетингу із залученням іноземних громадян.

У Росії готується інформаційна акція щодо дискредитації президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Адміністрація президента РФ погодила створення нової структури, афілійованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної акції, спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського в країнах Західної Європи", — пише пресслужба ГУР.

Як уточнюється, російські провокатори мають намір запустити фейковий сайт вигаданого "Фонду Зеленського". На цій інтернет-платформі з'являться пропозиції для іноземних громадян та установ, щоб вони приєдналися до його "роботи". У ГУР пояснюють, що вся структура розвиватиметься за принципом "мережевого маркетингу".

"Планується створення і подальша публікація асортиментної лінійки Фонду та реєстрація його на торгових майданчиках Європи. Це, на думку організаторів, дозволить активно розповсюджувати зазначену інформацію у європейському медіапросторі", — наголошують розвідники.

Станом на 10 серпня підготовчі роботи із запуску проєкту було завершено. Зокрема, вже створено сайт "фонду", для розповсюдження в соціальних мережах підготовлено фейкові скріншоти нібито публікацій відомих ЗМІ про створення "фонду". До того ж, росіяни вже сформували свою базу так званих "мережевих лідерів" і блогерів для поширення матеріалів.

Запуск проєкту, що дискредитує Зеленського, і роботу з його широкого медійного розкручування намічено на найближчі дні.

ГУР закликав міжнародну громадськість не піддаватися на провокацію та отримувати всю інформацію лише з перевірених українських джерел.

Нагадаємо, у Києві готують провокацію проти нардепів на День незалежності. Росіяни планують організувати "акцію протесту" під стінами Верховної Ради. Підготовлена група громадян вимагатиме відправити депутатів і членів їхніх сімей до зони бойових дій.

Раніше Фокус писав про те, що країна-агресор почала готувати провокації для кораблів з українським зерном. Пропагандисти з РФ намагаються переконати громадськість, що кораблі, які зараз транспортують по Чорному морю українське зерно, найближчим часом візьмуть на борт ракети, здатні знищити Кримський міст.