В РФ создают структуру для дискредитации Зеленского перед Западом, – ГУР

По информации украинских разведчиков, провокаторы планируют запустить фейковый сайт вымышленного "Фонда Зеленского". Интернет-платформа будет работать по принципу сетевого маркетинга с привлечением иностранных граждан.

В России готовится информационная акция по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной акции, направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", – пишет пресс-служба ГУР.

Как уточняется, российские провокаторы намерены запустить фейковый сайт вымышленного "Фонда Зеленского". На этой интернет-платформе появятся предложения для иностранных граждан и учреждений, чтобы они присоединились к его "работе". В ГУР объясняют, что вся структура будет развиваться по принципу "сетевого маркетинга".

"Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", – подчеркивают разведчики.

По состоянию на 10 августа подготовительные работы по запуску проекта были завершены. В частности, уже создан сайт "фонда", для распространения в социальных сетях подготовлены фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании "фонда". Более того, россияне уже сформировали свою базу так называемых "сетевых лидеров" и блоггеров для распространения материалов.

Запуск проекта, дискредитирующего Зеленского, и работа по его широкой медийной раскрутке намечены на ближайшие дни.

ГУР призвал международную общественность не поддаваться на провокацию и получать всю информацию лишь из проверенных украинских источников.

Напомним, в Киеве готовят провокацию против нардепов на День независимости. Россияне планируют организовать "акцию протеста" под стенами Верховной Рады. Подготовленная группа граждан потребует отправить депутатов и членов их семей в зону боевых действий.

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