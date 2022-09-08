Нейросеть "исправила" шедевры мирового искусства: как должны были рисовать Моне и да Винчи

ИИ-модель Stable Diffusion попыталась переосмыслить изображения известных художников, и в некоторых случаях получилось весьма реалистично.

Художница с ником Images_ai с помощью нейросети Stable Diffusion осовременила мировые шедевры живописи. Она показала результаты работы на своей странице в Twitter.

Первым делом пользователь обработал "Мону Лизу" авторства Леонардо да Винчи. Нейросеть придала женщине с картины более острые формы и насыщенные цвета, а также переработала задний фон.

"Честно говоря, да Винчи сделал все довольно небрежно по сегодняшним меркам, но с помощью Stability Diffusion мы смогли привести ее в соответствие с современными тенденциями", — прокомментировала блогер.

"Девушку с жемчужной сережкой" Иоганнеса Вермеера художница раскритиковала за отсутствие деталей в волосах. Нейросеть "подправила" прическу на портрете и сделала лицо персонажа более реалистичным, благодаря этому картина стала похожа на фотографию.

Блогер считает, что пара со знаменитой "Американской готики" Гранта Вуда выглядит слишком пиксельной по современным стандартам, к тому же одежда выглядит довольно нелепо. Stability Diffusion "вытянул" персонажам лица, сделав их более карикатурными, и переодел, а также заменил деревенский дом на современный городской фон.

"С помощью ИИ мы можем увидеть, как Грант мог бы переосмыслить это произведение, если бы он был еще жив", — отметила художница.

"Крик" — единственная картина Эдварда Мунка, которая стала знаменитой, состоит преимущественно из загадочных завихрений. Нейросеть переработала задний фон, предположив, что на нем изображена река и фьорды, при этом человек на картине перестал кричать.

Клода Моне пользователь Twitter и вовсе обвинила в непрофессионализме. Этот французский художник считается создателем импрессионизма в акварельной живописи — стиля, для которого характерны расплывчатые и неразборчивые формы.

"Вот как выглядел бы этюд "Водяные лилии", если бы он действительно умел рисовать", — отметила Images_ai.

В случае с картиной "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли пользователю не понравилось окружение, которое она назвала "кучей расплывчатых, странных и абстрактно нарисованных фигур". Впрочем, после обработки Stability Diffusion предметы стали еще более размытыми и абстрактными, потеряв свою первоначальную форму.

Ранее нейросеть DALL-E представил, что находится за рамками известных картин. Искусственный интеллект по собственному усмотрению дорисовал фоны той же "Моне Лизе" и "Девушке с жемчужной сережкой", имитируя оригинальный стиль художников.

До этого нейросеть Midjourney нарисовал будущее человечества. Сервис представил картины, на которых Киев преобразился до неузнаваемости благодаря вычурным небоскребам, а Москву охватили пожары.