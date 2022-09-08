Нейромережа "виправила" шедеври світового мистецтва: як повинні були малювати Моне й да Вінчі

ШІ модель Stable Diffusion спробувала переосмислити зображення відомих художників, і в деяких випадках вийшло досить реалістично.

Художниця з ніком Images_ai за допомогою нейромережі Stable Diffusion осучаснила світові шедеври живопису. Вона показала результати роботи на своїй сторінці у Twitter.

Насамперед користувачка опрацювала "Мону Лізу" авторства Леонардо да Вінчі. Нейромережа надала жінці картину з гострими формами та насиченими кольорами, а також переробила заднє тло.

"Чесно кажучи, так Вінчі зробив усе досить недбало за сьогоднішніми мірками, але за допомогою Stability Diffusion ми змогли привести її у відповідність до сучасних тенденцій", — прокоментувала блогерка.

"Дівчину з перловою сережкою" Йоганнеса Вермеєра художниця розкритикувала за відсутність деталей у волоссі. Нейромережа підправила зачіску на портреті й зробила обличчя персонажа реалістичнішим, завдяки цьому картина стала схожа на фотографію.

Блогерка вважає, що пара зі знаменитої "Американської готики" Гранта Вуда має занадто піксельний вигляд за сучасними стандартами, до того ж одяг має досить безглуздий вигляд. Stability Diffusion "витягнув" персонажам обличчя, зробивши їх карикатурнішими, і переодягнув, а також замінив сільський будинок на сучасне міське тло.

"За допомогою ШІ ми можемо побачити, як Грант міг би переосмислити цей твір, якби він був ще живим", — зазначила художниця.

"Крик" — єдина картина Едварда Мунка, яка стала знаменитою, складається переважно із загадкових завихрень. Нейросеть переробила задній фон, припустивши, що на ньому зображена річка та фіорди, при цьому людина на картині перестала кричати.

Клода Моне користувачка Twitter взагалі звинуватила в непрофесійності. Цей французький художник вважається творцем імпресіонізму в акварельному живописі — стилі, для якого характерні розпливчасті й нерозбірливі форми.

"От який би вигляд мав етюд "Водяні лілії", якби він справді вмів малювати", — зазначила Images_ai.

У випадку з картиною "Народження Венери" Сандро Боттічеллі користувачці не сподобалося оточення, яке вона назвала "купою розпливчастих, дивних і абстрактно намальованих фігур". Утім, після обробки Stability Diffusion предмети стали ще більш розмитими й абстрактними, втративши свою первісну форму.

Раніше нейромережа DALL-E уявив, що перебуває за рамками відомих картин. Штучний інтелект на власний розсуд домалював фони тієї ж "Мони Лізи" та "Дівчини з перловою сережкою", імітуючи оригінальний стиль художників.

До цього нейромережа Midjourney намалював майбутнє людства. Сервіс представив картини, на яких Київ перетворився до невпізнання завдяки химерним хмарочосам, а Москву охопили пожежі.