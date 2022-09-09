ИИ научился создавать реалистичные снимки, но фотографов он не заменит (фото)

Фотограф Джемма Поллари обнаружила ограничения, которые сковывают возможности DALL-E 2, Midjourney и подобных проектов.

Нейросети могут создавать картины и реалистичные изображения, которые на первый взгляд не отличить от фотографий. Фотограф Джемма Поллари из Австралии в колонке для Photofocus восхитилась возможностями искусственного интеллекта, но уверена, что он пока не может полностью заменить настоящие снимки, сделанные при помощи камеры.

Нейросети — это инструменты на базе искусственного интеллекта, которые обучаются людьми и компьютерами с помощью миллионов или миллиардов изображений. Такие модели, как DALL-E 2, Stable Diffusion или Midjourney, могут рисовать изображения по текстовому описанию пользователей, например, "фотография горного озера".

По словам Джеммы Полари, для получения качественных изображений пользователю необходимо научиться использовать несколько алгоритмов и разные параметры для настройки картинки, но это довольно просто. Сама фотограф увлеклась компьютерной графикой с 2001 года, когда установила на домашний компьютер генератор фракталов (объектов из множества точек), но нейросети — это совсем другой уровень.

[ + – ] Лесной пейзаж

"В изображениях есть что-то восхитительно сверхъестественное. ИИ интерпретирует то, что вы написали, иногда причудливым и странным образом, создавая картинки, от которых ваша голова идет кругом, и вы говорите: "Это правильно, но я не так это себе представлял".

[ + – ] ИИ изобразил пчелу

Джемма Полари считает, что нейросети во многом повторяют судьбу фотоаппаратов, которые в прошлом пришли на замену художникам и позволили создавать портреты за секунды вместо часов. Впрочем, как фотография не смогла полностью заменить живопись, так и нейросети не смогут заменить фотоаппараты из-за ограничений технологии. Встроенные фильтры предотвращают создание вредоносного или оскорбительного контента, кроме того, существующие ИИ не могут создавать изображения реальных людей (разве что очень знаменитых) или повторно использовать элементы в других своих работах.

[ + – ] Горный пейзаж

"Очевидно, что это просто не реально. Фотография — это запечатление реальных людей, настоящих эмоций, настоящих пейзажей, настоящих мотыльков, настоящих жуков. Его никогда не заменит ИИ. Так что играйте, исследуйте новую среду, черпайте идеи и вперед. Ваша камера будет ждать, когда вы вернетесь", — подытожила фотохудожница.

Ранее нейросеть "исправила" шедевры мирового искусства по описанию художницы. Она представила новые, более современные версии "Моны Лизы", "Девушки с жемчужной сережкой" и других картин.

Писали также, как Dall-E 2 придумывает дизайн для новой красивой одежды. Дизайнер Карен Ченг нашла среди изображений несколько свежих идей.