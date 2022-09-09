ШІ навчився створювати реалістичні знімки, але фотографів він не замінить (фото)

Фотографка Джемма Полларі виявила обмеження, які сковують можливості DALL-E 2, Midjourney та подібних проєктів.

Нейромережі можуть створювати картини та реалістичні зображення, які на перший погляд не відрізняються від фото. Фотографка Джемма Полларі з Австралії в колонці Photofocus захопилася можливостями штучного інтелекту, але впевнена, що він поки що не може повністю замінити справжні знімки, зроблені за допомогою камери.

Нейромережі — це інструменти на базі штучного інтелекту, які навчаються людьми та комп'ютерами за допомогою мільйонів або мільярдів зображень. Такі моделі, як DALL-E 2, Stable Diffusion або Midjourney можуть малювати зображення за текстовим описом користувачів, наприклад, "фото гірського озера".

За словами Джемми Полларі, для отримання якісних зображень користувачеві необхідно навчитися використовувати кілька алгоритмів і різні параметри для налаштування картинки, але це досить просто. Сама фотографка захопилася комп'ютерною графікою з 2001 року, коли встановила на домашній комп'ютер генератор фракталів (об'єктів із множини точок), але нейромережі — це зовсім інший рівень.

[ + – ] Лісовий пейзаж

"У зображеннях є щось чудово надприродне. ШІ інтерпретує те, що ви написали, іноді химерним і дивним чином, створюючи картинки, від яких ваша голова йде обертом, і ви кажете: "Це правильно, але я не так це собі уявляв" .

[ + – ] ШІ зобразив бджолу

Джемма Полларі вважає, що нейромережі багато в чому повторюють долю фотоапаратів, які в минулому прийшли на заміну художникам і дозволили створювати портрети за секунди замість годин. Втім, як фотографія не змогла повністю замінити живопис, так і нейромережі не зможуть замінити фотоапарати через обмеження технології. Вбудовані фільтри запобігають створенню шкідливого або образливого контенту, крім того, наявні ШІ не можуть створювати зображення реальних людей (хіба дуже знаменитих) або повторно використовувати елементи в інших своїх роботах.

[ + – ] Гірський пейзаж

"Очевидно, що це просто не реально. Фотографія — це зйомка реальних людей, справжніх емоцій, справжніх пейзажів, справжніх метеликів, справжніх жуків. Його ніколи не замінить ШІ. Тож грайте, досліджуйте нове середовище, черпайте ідеї і вперед. Ваша камера буде чекати, коли ви повернетесь", — підсумувала фотохудожниця.

Раніше нейромережа "виправила" шедеври світового мистецтва за описом художниці. Вона представила нові, більш сучасні версії "Мони Лізи", "Дівчини з перловою сережкою" та інших картин.

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