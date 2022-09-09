Не тільки картини: ШІ Dall-E 2 вигадує гарний одяг замість дизайнерів (відео)

Штучний інтелект допоміг знайти свіжі ідеї для модного вбрання та відразу "приміряв" їх на модель.

Дизайнерка одягу Карен Ченг використовувала нейромережу Dall-E 2 для створення нових вбрань. Вона показала результат своєї роботи у Twitter.

Спочатку Карен Ченг звернулася до нейромережі Dall-E 2, яка генерує зображення за текстовим описом, і отримала кілька нових дизайнів, зображених поверх фотографій. Для цього дівчина виділила на кадрі потрібну область і вказала короткий опис кожного типу одягу, наприклад: "білий комбінезон". За словами дизайнерки, ШІ добре впорався з підбором освітлення та запропонував цікаві варіанти вбрання, хоча багато які довелося відсіяти.

Цього Карен Ченг виявилося замало, адже вона хотіла створити ролик, де вбрання мінялося б на ходу. Dall-E 2 працює тільки зі статичними кадрами та зовсім не підходить для відео, але є інші інструменти для цієї мети. Карен скористалася EbSynth на початковому етапі генерації, а потім згладила кадри за допомогою програми DAIN для інтерполяції відеокадрів із урахуванням глибини. На думку Карен Ченг, готовий показ відповідає рівню відомих дизайнерів Пола Трілло та Ш'ями Голдена.

Раніше нейромережа Stable Diffusion "виправила" шедеври світового мистецтва. За допомогою ШІ художниця переосмислила й осучаснила "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі, "Дівчину з перлинною сережкою" Йоганнеса Вермеєра, "Крик" Едварда Мунка й інші відомі картини.

Писали також, що нейромережа Neural Synesthesia намалювала розвиток і кінець світу. Штучний інтелект уявив, як зароджувалося життя на Землі та яким буде її майбутнє.

Писали також, що Stable Diffusion може створювати зображення голих людей за текстовим описом. За бажанням користувачі можуть вимкнути фільтри, що відсіюють надто відверті зображення.