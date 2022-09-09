Не только картины: ИИ Dall-E 2 придумывает красивую одежду вместо дизайнеров (видео)

Искусственный интеллект помог найти свежие идеи для модных нарядов и сразу же "примерил" их на модель.

Дизайнер одежды Карен Ченг использовала нейросеть Dall-E 2 для cоздания новых нарядов. Она показала результат своей работы в Twitter.

Сначала Карен Ченг обратилась к нейросети Dall-E 2, которая генерирует изображения по текстовому описанию, и получила несколько новых дизайнов, изображенных поверх фотографий. Для этого девушка выделила на кадре нужную область и указала краткое описание каждого типа одежды, например: "белый комбинезон". По словам дизайнера, ИИ хорошо справился с подбором освещения и предложил интересные варианты нарядов, хотя многие пришлось отсеять.

Этого Карен Ченг оказалось недостаточно, ведь она хотела создать ролик, где наряды менялись бы на ходу. Dall-E 2 работает только со статичными кадрами и совершенно не подходит для видео, но существуют другие инструменты для этой цели. Карен воспользовалась EbSynth на начальном этапе генерации, а затем сгладила кадры с помощью программы DAIN для интерполяции видеокадров с учетом глубины. По мнению Карен Ченг, готовый показ соответствует уровню известных дизайнеров Пола Трилло и Шьямы Голдена.

Ранее нейросеть Stable Diffusion "исправила" шедевры мирового искусства. С помощью ИИ художница переосмыслила и осовременила "Мону Лизу" Леонардо да Винчи, "Девушку с жемчужной сережкой" Иоганнеса Вермеера, "Крик" Эдварда Мунка и другие известные картины.

Писали также, что нейросеть Neural Synesthesia нарисовала развитие и конец мира. Искусственный интеллект представил, как зарождалась жизнь на Земле и каким будет ее будущее.

Писали также, что Stable Diffusion может создавать изображения обнаженных людей по текстовому описанию. При желании, пользователи могут отключить фильтры, отсеивающие слишком откровенные изображения.