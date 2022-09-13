Телевизоры Samsung и LG хуже продаются - корейские бренды теснит сильный конкурент

Китайская марка TCL наращивает позиции на мировом рынке OLED-телевизоров.

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Согласно рыночному трекеру Omdia, поставки телевизоров Samsung и LG превысят 4,13 млн единиц и 2,58 млн единиц соответственно в этом году, за ними следует китайский дуэт TCL с 2,45 млн единиц и Hisense с 2,14 млн единиц. Эксперты прогнозируют, что китайские марки потеснят с олимпа южнокорейских лидеров отрасли, пишет koreaherald.com.

"Китайские TCL и Hisense конкурируют друг с другом за рост, а Samsung и LG — за пользовательский опыт", — пишет СМИ, ссылаясь на источник, близкий к производителям. По его словам, TCL представляет "прямую угрозу для корейских брендов", потому как компания располагает собственным подразделением по производству дисплеев, — такой же стратегии придерживаются Samsung и LG.

В первые годы существования ЖК-телевизоров, когда японская Sony была производителем телевизоров № 1, Samsung и LG начали вкладывать значительные средства в производство панелей на собственных мощностях, что позволило им обеспечить конкурентоспособные цены. Спустя десятилетия корейский дуэт стал лидером среди производителей телевизоров с совокупной долей рынка почти 50%, в то время как Sony опустилась на 5-ое место с долей рынка около 7%.

Теперь TCL, располагающая собственным подразделением по производству дисплеев CSOT, может повторить историю успеха Samsung и LG.

"Стратегия вертикальной интеграции поможет улучшить качество продукции и благотворно повлиять на ценообразование в будущем", — сказал источник.

Другой представитель корейской компании, также пожелавший остаться неназванным, сказал, что разрыв между корейскими и китайскими производителями телевизоров сократился до менее чем 10%.

"Когда дело доходит до ЖК-телевизоров, разница незначительна. Вот почему корейские компании делают большие ставки на модели высокого класса, такие как OLED-телевизоры, которые сложнее производить, но легче продать", — прокомментировал он, добавив, что TCL потребуется 2-3 года, чтобы догнать Samsung и LG.

Мы писали о том, что компания Panasonic продемонстрировала концепт OLED-телевизора, который является суперлегким в своем сегменте.

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