ТБ Samsung і LG гірше продаються — корейські бренди тіснить сильний конкурент

Китайська марка TCL збільшує позиції на світовому ринку OLED-телевізорів.

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Згідно з ринковим трекером Omdia, постачання телевізорів Samsung і LG перевищать 4,13 млн одиниць і 2,58 млн одиниць відповідно цього року, за ними слідує китайський дует TCL з 2,45 млн одиниць і Hisense з 2,14 млн одиниць. Експерти прогнозують, що китайські марки потіснять з олімпу південнокорейських лідерів галузі, пише koreaherald.com.

"Китайські TCL і Hisense конкурують один з одним за зростання, а Samsung і LG — за користувальницький досвід", — пише ЗМІ, посилаючись на джерело, близьке до виробників. За його словами, TCL становить "пряму загрозу для корейських брендів", тому що компанія має власний підрозділ з виробництва дисплеїв, — такої ж стратегії дотримуються Samsung і LG.

У перші роки існування РК-телевізорів, коли японська Sony була виробником телевізорів №1, Samsung та LG почали вкладати значні кошти у виробництво панелей на власних потужностях, що дозволило їм забезпечити конкурентоспроможні ціни. Через десятиліття корейський дует став лідером серед виробників телевізорів із сукупною часткою ринку майже 50%, тоді як Sony опустилася на 5-е місце з часткою ринку близько 7%.

Тепер TCL, що має власний підрозділ з виробництва дисплеїв CSOT, може повторити історію успіху Samsung і LG.

"Стратегія вертикальної інтеграції допоможе покращити якість продукції та благотворно вплинути на ціноутворення в майбутньому", — сказало джерело.

Інший представник корейської компанії, який також побажав залишитися неназваним, сказав, що розрив між корейськими та китайськими виробниками телевізорів скоротився до менш ніж 10%.

"Коли справа доходить до РК-телевізорів, різниця незначна. Ось чому корейські компанії роблять великі ставки на моделі високого класу, такі як OLED-телевізори, які складніше виробляти, але легше продати", — прокоментував він, додавши, що TCL буде потрібно 2 3 роки, щоб наздогнати Samsung та LG.

Ми писали про те, що компанія Panasonic продемонструвала концепт OLED-телевізора, який є суперлегким у своєму сегменті.

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