"Дочь" Panasonic разработала необычный микрофон в виде "намордника": зачем он нужен (видео)

Разработчики обещают полное звукопоглощение голоса во время важных разговоров или шумных развлечений.

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Дочерняя компания Panasonic из Японии под названием Shiftall представила новый Bluetooth-микрофон Mutalk. Информация об устройстве опубликована на официальном сайте.

Mutalk выглядит как беспроводная коробка овальной формы с ремешками, которые плотно прижимают ее к нижней части лица. Из-за такой конструкции прибор уже прозвали "намордником". Корпус выполнен из звукопоглощающего материала, заглушающего речь говорящего. Кроме того, в полой внутренней части устройства образовывается "карман", где воздух находится под давлением, что также не дает звуку выходить наружу. Микрофоны же, напротив, усиливают голос при передаче собеседнику во время онлайн-разговора.

По словам разработчиков, благодаря такой конструкцией даже сидящие рядом люди не смогут услышать, о чем говорит носитель Mutalk. Необычная форма Mutalk полную конфиденциальность во время рабочих переговоров и общения в виртуальной реальности, в том числе в метавселенной. Таким образом посторонние не смогут послушать важные разговоры, а развлечения не будут мешать членам семьи или соседям.

Емкости батареи Mutalk хватает примерно на 10 часов, а зарядить ее можно при помощи кабеля USB Type-C. Гаджет можно подключить к устройствам на Windows, macOS, iOS, iPadOS или Android, то есть практически к любому компьютеру, смартфону или планшету. Компания Shiftall планирует начать поставки устройства с ноября или с декабря 2022 года, а цена новинки будет примерно $139.

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