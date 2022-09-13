"Дочка" Panasonic розробила незвичайний мікрофон у вигляді "намордника": навіщо він потрібен (відео)

Розробники обіцяють повне звукопоглинання голосу під час важливих розмов або галасливих розваг.

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Дочірня компанія Panasonic із Японії під назвою Shiftall представила новий Bluetooth-мікрофон Mutalk. Інформація про пристрій опублікована на офіційному сайті.

Mutalk має вигляд бездротової коробки овальної форми з ремінцями, які щільно притискають її до нижньої частини обличчя. Через таку конструкцію прилад уже прозвали "намордником". Корпус виконаний зі звукопоглинального матеріалу, що заглушає мовлення того, хто говорить. Крім того, в порожній внутрішній частині пристрою утворюється "кишеня", де повітря перебуває під тиском, що також не дає звуку виходити назовні. Мікрофони ж, навпаки, посилюють голос під час онлайн-розмови.

За словами розробників, завдяки такій конструкції навіть люди, які сидять поруч, не зможуть почути, про що говорить носій Mutalk. Незвичайна форма Mutalk забезпечує повну конфіденційність під час робочих переговорів і спілкування у віртуальній реальності, у тому числі в метавсесвіті. Отже, сторонні не зможуть послухати важливі розмови, а розваги не заважатимуть членам сім'ї чи сусідам.

Місткості батареї Mutalk вистачає приблизно на 10 годин, а зарядити її можна за допомогою кабелю USB Type-C. Гаджет можна підключити до пристроїв на Windows, MacOS, iOS, iPadOS або Android, тобто практично до будь-якого комп'ютера, смартфона або планшета. Компанія Shiftall планує розпочати постачання пристрою з листопада або грудня 2022 року, а ціна новинки буде приблизно $139.

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