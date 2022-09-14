Поддержка IT-специалистов: Google запустит специальную учебную программу

Google запустит учебную программу для поддержки специалистов в области IT. Основное внимание будет сосредоточено на облачных технологиях, машинном обучении и искусственном интеллекте.

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IT-гигант Google запустит новую учебную программу для поддержки специалистов из цифровой индустрии. Об этом сообщил портал Expert.com.ua.

Инициатива связана со стремительной цифровой трансформацией, которая наблюдается почти во всех сферах бизнеса по всему миру, включая и Украину.

Основное внимание учебной программы будет сосредоточено на сфере облачных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения. Именно эти ниши цифровой индустрии сейчас являются едва ли не самыми перспективными. Соответственно спрос на таких специалистов растет с каждым днем.

В Google хотят помочь Украине с обучением профессионалов в области IT. Благодаря полученным знаниям украинцы смогут более активно и качественно развивать бизнес, что благоприятно скажется на восстановлении поствоенной украинской экономики.

Сегодня компания Google запускает программу "Развивайте карьеру с Google Cloud". Она нацелена на граждан Украины, которые хотят освоить облачные технологии, и стать настоящими профессионалами в этой сфере.

До конца 2023 года Google хочет обучить основам облачных технологий примерно 10 тысяч граждан Украины. Ожидается, что эта программа поможет IT-разработчикам и студентам получить практические и востребованные навыки, которые необходимы для развития карьеры или поиска новой работы.

Цели программы "Развивайте карьеру с Google Cloud":

— развитие соответствующих навыков у украинских IT-специалистов, с последующим их трудоустройством в области облачных технологий;

— повышение квалификации студентов, которые заканчивают обучение в следующем году, и нуждаются в практическом опыте.

Стоит отметить ,что для эффективного обучения рекомендуют владеть английским хотя бы на базовом уровне.

Что получат студенты:

доступ ко всем курсам платформы Google Cloud Skills Boost на протяжение 60 дней;

возможность получить практический опыт мирового уровня;

индивидуальные программы обучения, которые можно будет выбрать исходя из собственных интересов;

призы, конкурсы и поощрения;

доступ к ведущим экспертам на сессиях вопросов и ответов.

Все желающие могут зарегистрировать, перейдя по ссылке.

Напомним, что в Польше студенты из Украины могут учиться бесплатно, однако для этого нужно соблюдение одного условия.

Ранее Фокус также сообщал, что из-за новых санкций США против России и Китая цифровая техника может стать "глупее". Под угрозой оказался выпуск ИИ-чипов для облачных сервисов Google, Amazon и Microsoft.