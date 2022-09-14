Підтримка IT-фахівців: Google запустить спеціальну навчальну програму

Google запустить навчальну програму для підтримки фахівців у галузі IT. Основну увагу буде зосереджено на хмарних технологіях, машинному навчанні та штучному інтелекті.

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IT-гігант Google запустить нову навчальну програму для підтримки фахівців із цифрової індустрії. Про це повідомив портал Expert.com.ua.

Ініціатива пов'язана із стрімкою цифровою трансформацією, яка спостерігається майже у всіх сферах бізнесу по всьому світу, включаючи й Україну.

Основну увагу навчальної програми буде зосереджено на сфері хмарних технологій, штучного інтелекту та машинного навчання. Саме ці ніші цифрової індустрії зараз є чи не найперспективнішими. Відповідно, попит на таких фахівців зростає з кожним днем.

У Google хочуть допомогти Україні з навчанням професіоналів у галузі IT. Завдяки здобутим знанням українці зможуть активніше та якісніше розвивати бізнес, що сприятливо позначиться на відновленні постоїнної української економіки.

Сьогодні компанія Google запускає програму "Розвивайте кар'єру з Google Cloud". Вона націлена на громадян України, які хочуть освоїти хмарні технології та стати справжніми професіоналами у цій сфері.

До кінця 2023 року Google хоче навчити основам хмарних технологій приблизно 10 тисяч громадян України. Очікується, що ця програма допоможе IT-розробникам та студентам отримати практичні та необхідні навички, які знадобляться для розвитку кар'єри чи пошуку нової роботи.

Цілі програми "Розвивайте кар'єру з Google Cloud":

— розвиток відповідних навичок в українських IT-фахівців з подальшим їх працевлаштуванням у галузі хмарних технологій;

— підвищення кваліфікації студентів, які закінчують навчання наступного року, та потребують практичного досвіду.

Варто зазначити, що для ефективного навчання рекомендують володіти англійською хоча б на базовому рівні.

Що отримають студенти:

доступ до всіх курсів платформи Google Cloud Skills Boost протягом 60 днів;

можливість здобути практичний досвід світового рівня;

індивідуальні програми навчання, які можна вибрати виходячи з власних інтересів;

призи, конкурси та заохочення;

доступ до провідних експертів на сесіях питань та відповідей.

Усі охочі можуть зареєструватися, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що в Польщі студенти з України можуть навчатися безкоштовно, проте для цього потрібне дотримання однієї умови.

Раніше Фокус також повідомляв, що через нові санкції США проти Росії та Китаю цифрова техніка може стати "дурнішою". Під загрозою опинився випуск ШІ-чипів для хмарних сервісів Google, Amazon та Microsoft.