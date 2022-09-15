Иран пытался угнать беспилотники у армии США: БПЛА оказались беззащитными

Американцы обеспокоены тем, что иранские военные могут завладеть экспериментальными технологиями, поэтому планируют приставить к ним охрану.

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Военно-морские США отобрали три беспилотных корабля Saildrone Explorer у захватчиков, предположительно, из Ирана. Об этом стало известно изданию Defence One.

По информации источников, за последнюю неделю иранские военные три раза пытались угнать американские беспилотники Saildrone Explorer в Красном море и Персидском заливе, но во всех случаях вертолеты и корабли США выдвигались на перехват и отбивали их. Отмечается, что оперативная группа 59 в составе 5-го флота ВМС США проводит испытания этих судов в рамках программы по использованию их в морских операциях.

Беспилотник Saildrone Explorer питается от солнечной батареи, поэтому отличается высокой автономностью. В 2021 году его отправили в первую миссию в заливе Араба в северной части Красного моря, чтобы улучшить сбор разведывательных данных в регионе.

Военные эксперты рассказали СМИ, что не удивлены попытками Ирана угнать беспилотники, учитывая предыдущее дерзкое поведение в регионе, например, опасные маневры рядом с иностранными кораблями или задержание моряков из США в 2016 году. Кроме того, иранцы уже неоднократно захватывали или сбивали американские беспилотные летательные аппараты, чтобы воссоздать их технологии.

Это также не первый случай захвата американского морского беспилотника. В 2016 году Китай угнал "океанский планер" ("ocean glider") — подводный беспилотник, который использовался океанографическим кораблем в международных водах недалеко от Филиппин. Китайские военные вернули аппарат спустя несколько дней.

Беспилотные технологии становятся все более распространенными на просторах мирового океана, ВМФ США необходимо позаботиться об их защите. Как рассказал эксперт аналитического центра New America Питер Сингер, недавние инциденты с кражей беспилотников заставили поднять вопросы безопасности и задуматься над ответными мерами.

"Что делать, если злоумышленник покушается на вашу систему или даже пытается ее захватить? Каковы ваши действия? В будущем могут появиться засекреченные системы, поэтому вам придется решить, как их защитить. Но затем возникает вопрос: "А что если я потеряю систему, могу ли я гарантировать, что враг к ней доступ?", — размышляет аналитик.

Руководитель военно-морских операций США адмирал Майк Гилдей разделяет эти опасения, он заявил что ВМС извлекают уроки из инцидентов с беспилотниками. По его словам, если бы у американских военных был план реагирования, то они смогли бы эффективнее ответить на захват иранцами Saildrone. Поэтому ВМС США намерены устранить эту уязвимость. К примеру, могут сделать более крупные беспилотные корабли, предполагающие наличие небольшого экипажа, вроде десантной группы.

"Наша политика и процедуры для защиты беспилотных систем от незаконного применения силы такие же, как и для защиты любой собственности США в море", — прокомментировал Defense One официальный представитель ВМС США.

Ранее писали, как в августе Иран пытался угнать беспилотный корабль США. Военные заявили, что судно ВМФ Корпуса стражей исламской революции взяли на буксир Saildrone Explorer, который проводил разведку в море. Заметив вертолеты и сторожевой катер Thunderbolt II, иранский корабль отцепил трос и скрылся.

В сентябре сообщалось, что иранский фрегат Moudge Jamaran захватил два USV SailDrone в Красном море. ВМС США быстро отреагировали, отправив два эсминца USS Nitze и USS Delbert D. Black, а также вертолет MH-60R Sea Hawk, которые вернули беспилотники на следующий день.