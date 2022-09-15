Іран намагався викрасти безпілотники в армії США: техніка опинилася беззахисною

Американці стурбовані тим, що іранські військові можуть заволодіти експериментальними технологіями, тож планують приставити до них охорону.

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Військово-морські США відібрали три безпілотні кораблі Saildrone Explorer у загарбників, ймовірно, з Ірану. Про це стало відомо виданню Defence One.

За інформацією джерел, за останній тиждень іранські військові тричі намагалися викрасти американські безпілотники Saildrone Explorer у Червоному морі та Перській затоці, але у всіх випадках гелікоптери та кораблі США висувалися на перехоплення та відбивали їх. Зазначається, що оперативна група 59 у складі 5-го флоту ВМС США проводить випробування цих суден у межах програми використання їх у морських операціях.

Безпілотник Saildrone Explorer живиться від сонячної батареї, тому має високу автономність. 2021 року його відправили в першу місію в затоці Араба в північній частині Червоного моря, щоб покращити збір розвідувальних даних у регіоні.

Військові експерти розповіли ЗМІ, що не здивовані спробами Ірану викрасти безпілотники з огляду на попередню зухвалу поведінку в регіоні, наприклад, небезпечні маневри поряд з іноземними кораблями або затримання моряків із США у 2016 році. Крім того, іранці вже неодноразово захоплювали або збивали безпілотні американські літальні апарати, щоб відтворити їхні технології.

Це також не перший випадок захоплення американського морського безпілотника. У 2016 році Китай викрав "океанський планер" ("ocean glider") — підводний безпілотник, який використовував океанографічний корабель у міжнародних водах неподалік Філіппін. Китайські військові повернули апарат за кілька днів.

Безпілотні технології стають все поширенішими на теренах світового океану, ВМФ США необхідно подбати про їхній захист. Як розповів експерт аналітичного центру New America Пітер Сінгер, нещодавні інциденти з крадіжкою безпілотників змусили порушити питання безпеки і задуматися над заходами у відповідь.

"Що робити, якщо зловмисник робить замах на вашу систему або навіть намагається її захопити? Які ваші дії? У майбутньому можуть з'явитися засекречені системи, тому вам доведеться вирішити, як їх захистити. Але потім виникає питання: "А що якщо я втрачу систему, можу я гарантувати, що ворог до неї не матиме доступ?" — розмірковує аналітик.

Керівник військово-морських операцій США адмірал Майк Гілдей поділяє ці побоювання, він заявив, що ВМС дістають уроки з інцидентів з безпілотниками. За його словами, якби американські військові мали план реагування, то вони змогли б ефективніше відповісти на захоплення іранцями Saildrone. Тому ВМС США мають намір усунути цю вразливість. Наприклад, можуть створити більші безпілотні кораблі, що передбачають наявність невеликого екіпажу, на зразок десантної групи.

"Наша політика та процедури для захисту безпілотних систем від незаконного застосування сили такі самі, як і для захисту будь-якої власності США в морі", — прокоментував Defense One офіційний представник ВМС США.

Раніше писали, як у серпні Іран намагався викрасти безпілотний корабель США. Військові заявили, що судно ВМФ Корпусу варта ісламської революції взяли на буксир Saildrone Explorer, який проводив розвідку в морі. Помітивши гелікоптери та сторожовий катер Thunderbolt II, іранський корабель відчепив трос і втік.

У вересні повідомлялося, що іранський фрегат Moudge Jamaran захопив два USV SailDrone у Червоному морі. ВМС США швидко відреагували, відправивши два есмінці USS Nitze та USS Delbert D. Black, а також вертоліт MH-60R Sea Hawk, які повернули безпілотники наступного дня.