Сеть Ethereum сэкономит 78 тераватт-часов энергии в год: столько потребляет Чили (видео)

"Эфир" будут добывать по принципу Proof-of-Stake, что сделает криптовалюту экологически чистой.

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Вторая по величине криптовалюта в мире находится а процессе трансформации. В течение нескольких часов произойдет "слияние", и сеть Ethereum устранит 99,95% своего чудовищного потребления энергии ~78 тераватт-часов в год.

Эфириум откажется от майнинга по принципу "proof of work", потому что процесс добычи альткоина слишком энергозатратный. Вместо этого сеть будет переведена на алгоритм "proof of stake", где валидатором может стать любой, кто разместит минимум 32 токена Ether (на сумму чуть более $50 тыс. по текущему курсу). Для каждой транзакции выбирается группа валидаторов, чтобы выполнить майнинг. Любой валидатор, который действует нечестно или неправильно, может лишиться своих 32-х токенов, которые он выставляет в качестве гарантии.

Переход на новую модель — чрезвычайно сложный и потенциально рискованный шаг. Сеть Ethereum децентрализована, поэтому обновить программное обеспечение в одном центре обработки данных не так просто, говорится в материале. Поэтому переход на Proof-of-Stake осуществляется постепенно, и в скором времени произойдет процесс слияния, когда Proof-of-Stake запустят по всей сети, а Proof-of-Work "отключат". Издание пишет, что последствия перехода на другой алгоритм майнинга пока неясны. Возможно, это повлияет на курс "эфира", капитализация которого на сегодняшний день составляет $200 млрд.

Согласно медиа, ранее майнинг "эфира" расходовал 78 тераватт-часов в год. Приблизительно столько же электроэнергии потребляют такие страны, как Израиль, Чили, Австрия или Венесуэла. Поэтому переход на Proof-of-Stake сэкономит значительное количество электричества.

СМИ напоминает, что майнинг Биткоина, самой популярной криптовалюты, израсходовал более 200 ТВтч электроэнергии в год, что провоцирует 776,13 кг выбросов CO2.

Ранее мы писали о том, что майнер самостоятельно смог добыть BTC на сумму в $127 тыс.