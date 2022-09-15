Мережа Ethereum заощадить 78 терават-годин енергії на рік: стільки споживає Чилі (відео)

"Ефір" видобуватимуть за принципом Proof-of-Stake, що зробить криптовалюту екологічно чистою.

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Друга за величиною криптовалюта у світі знаходиться в процесі трансформації. Протягом кількох годин відбудеться "злиття", і мережа Ethereum усуне 99,95% свого жахливого споживання енергії ~78 терават-годин на рік.

Ефіріум відмовиться від майнінгу за принципом "proof of work", тому що процес видобутку альткоїна надто енерговитратний. Натомість мережу буде переведено на алгоритм "proof of stake", де валідатором може стати будь-хто, хто розмістить мінімум 32 токени Ether (на суму трохи більше $50 тис. за поточним курсом). Для кожної транзакції вибирається група валідаторів, щоб виконати майнінг. Будь-який валідатор, який діє нечесно чи неправильно, може втратити свої 32 токени, які він виставляє як гарантію.

Перехід на нову модель — надзвичайно складний та потенційно ризикований крок. Мережа Ethereum децентралізована, тому оновити програмне забезпечення в одному центрі обробки даних не так просто, йдеться у матеріалі. Тому перехід на Proof-of-Stake здійснюється поступово, і незабаром відбудеться процес злиття, коли Proof-of-Stake запустять по всій мережі, а Proof-of-Work відключать. Видання пише, що наслідки переходу на інший алгоритм майнінгу поки що не зрозумілі. Можливо, це вплине на курс "ефіру", капіталізація якого на сьогоднішній день складає $200 млрд.

Згідно з медіа, раніше майнінг "ефіру" витрачав 78 терават-годин на рік. Приблизно стільки ж електроенергії споживають такі країни, як Ізраїль, Чилі, Австрія чи Венесуела. Тому перехід на Proof-of-Stake заощадить значну кількість електрики.

ЗМІ нагадує, що на майнінг Біткоїна, найпопулярнішої криптовалюти, витратили понад 200 ТВтч електроенергії на рік, що провокує 776,13 кг викидів CO2.

Раніше ми писали про те, що майнер самостійно зміг видобути BTC на суму $127 тис.