Samsung намерена снова продавать смартфоны в России, — СМИ

После приостановки официальных продаж бренд потерял около половины доли в РФ, но может вернуть ее благодаря популярности среди россиян.

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Samsung желает вернуться на российский рынок с новыми смартфонами до конца 2022 года. Такой информацией с изданием "Известия" поделился источник, близкий к южнокорейской компании.

Он утверждает, что Samsung планирует самостоятельно поставлять свои устройства в магазины РФ и перезапустить интернет-магазин. По информации другого инсайдера, связанного с крупным ритейлером, компания может начать продажи в октябре. Источник на "сером" рынке также предполагает возвращение Samsung, поэтому его компания не спешит заказывать продукцию бренда у сторонних поставщиков, ожидая официальных поставок.

Еще один источник объяснил, что появление слухов о возвращении Samsung в Россию могло спровоцировать обновление российского сайта. Недавно на нем появились новые модели телефонов: Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, поддержка сайта — это хороший знак для россиян. Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что Samsung никогда не заявляла об полноценном уходе из РФ, хотя и остановила продажи под давлением мировой общественности.

По подсчетам Mobile Research Group, в августе по сравнению с 2021 годом доля компании на рынке России снизилась с 33% до 16%. Эльдар Муртазин отметил: 8% из 16% приходится на "серые" продажи, остальное — поставки в рамках так называемого "параллельного импорта" без разрешения производителя и запасы, сделанные до 24 февраля. Примерно такими же цифрами располагает компания "МТС".

Хотя Samsung остается очень популярной в России, ее долю заняли китайские бренды: Xiaomi, Techno, Infinix, realme. Если компания действительно решит вернуться на рынок, то ей придется бороться с более дешевыми конкурентами. Евгений Харитонов отметил, что лучше всего из ассортимента Samsung россияне покупают бюджетные смартфоны стоимостью до 20 тыс. руб. Впрочем, южнокорейский бренд может закрепиться благодаря продажам премиальных моделей, ведь Xiaomi не продает в России свои лучшие модели 11 Ultra и 12S Ultra, realme еще не выпускала модели флагманского уровня, а Apple остановила официальные поставки iPhone.

Недавно стало известно о падении спроса на смартфоны и телевизоры Samsung по всему миру. Из-за низких продаж в магазинах склады компании переполнены, поэтому ей пришлось снизить объемы производства некоторых моделей.

Ранее писали, что россияне массово заказывают новые iPhone 14, несмотря на санкции и высокие цены. Предзаказы в российских магазинах за первую неделю после релиза смартфонов оформили в 2,5 раза больше пользователей, чем в 2021 году.