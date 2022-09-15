Samsung має намір знову продавати смартфони в Росії, — ЗМІ (Відновлено)

Після припинення офіційного продажу бренд втратив близько половини частки у РФ, але може повернути її завдяки популярності серед росіян.

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Samsung бажає повернутися на російський ринок із новими смартфонами до кінця 2022 року. Такою інформацією з виданням "Известия" поділилося джерело, близьке до південнокорейської компанії.

Він стверджує, що Samsung планує самостійно постачати свої пристрої до магазинів РФ та перезапустити інтернет-магазин. За інформацією іншого інсайдера, пов'язаного з великим ритейлером, компанія може розпочати продаж у жовтні. Джерело на "сірому" ринку також передбачає повернення Samsung, тому його компанія не поспішає замовляти продукцію бренду у сторонніх постачальників, очікуючи на офіційні поставки.

Ще одне джерело пояснило, що поява чуток про повернення Samsung до Росії могла спровокувати оновлення російського сайту. Нещодавно з'явилися нові моделі телефонів: Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4.

За словами аналітика Mobile Research Group Ельдара Муртазіна, підтримка сайту — це добрий знак для росіян. Головний редактор порталу Ferra.ru Євген Харитонов зазначив, що Samsung ніколи не заявляла про повноцінний вихід з РФ, хоча й зупинила продаж під тиском світової громадськості.

За підрахунками Mobile Research Group, у серпні, якщо порівняти з 2021 роком, частка компанії на ринку Росії знизилася з 33% до 16%. Ельдар Муртазін зазначив: 8% із 16% припадає на "сірі" продажі, решта — постачання в межах так званого "паралельного імпорту" без дозволу виробника та запаси, зроблені до 24 лютого. Приблизно такі ж цифри має в своєму розпорядженні компанія "МТС".

Хоча Samsung залишається дуже популярною у Росії, її частку зайняли китайські бренди: Xiaomi, Techno, Infinix, realme. Якщо компанія дійсно вирішить повернутися на ринок, то їй доведеться боротися з дешевшими конкурентами. Євген Харитонов зазначив, що найкраще з асортименту Samsung росіяни купують бюджетні смартфони вартістю до 20 тис. руб. Втім, південнокорейський бренд може закріпитися завдяки продажам преміальних моделей, адже Xiaomi не продає в Росії свої найкращі моделі 11 Ultra та 12S Ultra, realme ще не випускала моделі флагманського рівня, а Apple зупинила офіційні постачання iPhone.

Після публікації новони компанія Samsung зробила офіційну заяву:

"Поставки до Росії призупинені. Samsung не ухвалювала жодного рішення щодо їх відновлення. Наші думки з усіма, хто постраждав внаслідок подій в Україні! Samsung Electronics планує активно підтримувати гуманітарні ініціативи та надаватиме гуманітарну допомогу людям, що вимушено залишили свої домівки. З цією метою компанія виділила допомогу у розмірі 6 мільйонів доларів США, зокрема 1 мільйон доларів США на споживчу електроніку. Окрім цього, за ініціативи співробітників компанії по всьому світу будуть зібрані добровільні пожертви, що будуть спрямовані на вирішення першочергових гуманітарних завдань".

Нещодавно стало відомо про падіння попиту на смартфони та телевізори Samsung по всьому світу. Через низькі продажі в магазинах склади компанії переповнені, тому їй довелося знизити обсяги виробництва деяких моделей.

Раніше писали, що росіяни масово замовляють нові iPhone 14, попри санкції та високі ціни. Замовлення в російських магазинах за перший тиждень після релізу смартфонів оформили у 2,5 раза більше користувачів, ніж у 2021 році.