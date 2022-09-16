Дешевый и универсальный: Lockheed Martin испытает новый беспилотник Speed Racer (видео)

БПЛА предназначен для работы в паре с истребителями F-35, расширяя их боевые возможности.

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Американский производитель вооружений Lockheed Martin готовится к летным испытаниям беспилотного летательного аппарата Speed ​​Racer. Об этом пишет издание Air & Space Forces, ссылаясь на директора подразделения компании Skunk Works Джона Кларка.

По его словам, Speed ​​Racer — это одноразовый модульный многоцелевой беспилотник, который будет летать в паре с истребителем F-35. В ближайшем будущем аппараты испытают: сначала прототип будет перевозить безымянный корабль-носитель, а затем запускать в воздух. Тесты будут не "разовым трюком", а чередой испытаний, каждое из которых продемонстрирует различные возможности с их "систематическим наращиванием".

Основу проекта составляют искусственный интеллект, автономия, дешевое производство и другие технологии, на которые выделили $100 млн. Lockheed Martin стремится получить БПЛА стоимостью менее $2 млн за единицу, превосходящие по характеристикам модульную систему ложных целей воздушного базирования. Помимо отвлечения внимания, Speed ​​Racer смогут дополнить возможности датчиков F-3, выполняя разведку, зондирование, радиоэлектронную борьбу и другие задачи, двигаясь на большом расстоянии от пилотируемого самолета. Для снижения затрат беспилотники не будут возвращаться после запуска, но особо ценные модули в носовой части будут спускать на парашютах.

Как добавил Джон Кларк, компания Lockheed Martin уделила особое внимание взаимодействию человека с группой транспортных средств, создав ряд программ. Концепция также основана на экспериментах Rapid Dragon, в которых ВВС США сбрасывали несколько автономных летательных аппаратов из задней части C-130 или похожих самолетов, создавая воздушную сеть из датчиков и аппаратов, способных атаковать противника. В более поздних тестах Speed ​​Racer несколько машин могли летать одновременно.

Ранее писали, что Россия планирует использовать ударный дрон "Охотник" в паре с истребителем Су-57. В самолете добавят отдельное место для оператора, который сможет управлять БПЛА, вооруженными ракетами.

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