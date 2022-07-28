РФ хочет применить ударный дрон "Охотник" в паре с Су-57: что известно о проекте (видео)

БПЛА и истребители 5-го поколения будут уничтожать цели одним типом ракет. Для этого в самолете добавят отдельное место для оператора.

Воздушно-космические силы России (ВКС) вскоре могут применять ударные беспилотники С-70Б "Охотник" в паре с многофункциональным истребителем Су-57 "Преступник". Об этом пишет Eurasian Times.

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В декабре 2020 года "РИА Новости" сообщило о проведении испытаний, в ходе которых С-70Б совершил имитационные запуски ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасными и радиолокационными головками для проверки систем управления огнем в 185-м учебно-боевом центре в Ашулуке. В мае 2022 года источник сообщил агентству о новых испытаниях: "Охотник" выстрелил по наземным целям управляемыми ракетами от Су-57.

Портал Janes Defense предположил что, россияне использовали Х-59МК2 — крылатую ракету длиной около 4 м с дальностью спутникового наведения 498 км, которую запускает истребитель Су-57. Видео, вскоре опубликованное министерством обороны РФ, подтвердило догадки. Ракета управляется инерциальной навигационной системой, корректируемой Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) и Глобальной системой позиционирования (GPS) на этапе полета, а также электронно-оптической цифровой системой корреляции площадей на конечном этапе. В России заявляют, что точность ракеты составляет 3-5 м.

Основные характеристики дрона С-70Б "Охотник":

Длина: 14 м

Размах крыла: 19 м

Боевая нагрузка: 2,8 т, по другим данным — до 8 т

Взлетная масса: 25 т

Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным — около 1000 км/ч

Практический потолок: 18 000 м

Дальность полета: 6000 км

С самолетом Су-57 его объединяют не только ракеты, но и реактивный двигатель АЛ-31Ф от НПО "Сатурн", который считается самым лучшим в РФ. Этим движком также оборудовали китайский самолет-невидимку пятого поколения J-20 "Могучий дракон", пока китайцы не собрали собственную модель под названием WS-15. Су-57 и С-70Б "Охотник" получили внутренние отсеки для вооружения, что относит их к категории пятого поколения с низкой заметностью.

Как заявил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство дрона должно начаться в 2023 году, а в 2024 году он должен поступить на вооружение Военно-космических сил России. Окончательная версия "Охотника" выкатилась с Новосибирского авиационного завода в декабре 2021 года, с новым плоским выхлопом, которые лучше подходят к форме двигателя и планера.

Как считают аналитики, Россия может довольно быстро выпустить новый беспилотники и объединить c истребителями. В начале июня российские СМИ сообщили, что четыре Су-57 использовали "для подавления ПВО Украины". Самолеты были подключены к единой информационной сети через автоматические системы связи, передачи данных, навигации и определения целей в режиме реального времени. По словам источника, в ходе операции Су-57 доказал низкую радиолокационную заметность.

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов в интервью рассказал, что самолеты и дроны могут взаимодействовать не только друг с другом, но и "в различных видах боевых порядков". По информации ТАСС, российские конструкторы также разрабатывают вариант Су-57 с отдельным местом для оператора, который сможет управлять роем "Охотников" для совместного уничтожения целей.

Eurasian Times считает, что роль С-70Б в планах России показывает заявление заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о том, что дрон хотят запускать с нового десантного корабля проекта 23900 "Митрофан Москаленко". Это судно станет флагманом Черноморскго флота, а "Охотник" должен указывать цели для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон". Сам "Митрофан Москаленко" строится на заводе в Керчи с 2020 года.

Ранее основатель компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко рассказал, почему ударный дрон "Охотник" не долетит до Украины. Россия не может самостоятельно производить необходимые электронные компоненты, а продавать их запрещают международные санкции.