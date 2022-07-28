РФ хоче застосувати ударний дрон "Мисливець" у парі із Су-57: що відомо про проєкт (відео)

БПЛА та винищувачі 5-го покоління знищуватимуть цілі одним типом ракет. Для цього в літаку додадуть окреме місце для оператора.

Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) невдовзі можуть застосовувати ударні безпілотники С-70Б "Мисливець" у парі з багатофункціональним винищувачем Су-57 "Злочинець". Про це пише Eurasian Times.

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У грудні 2020 року "РІА Новости" повідомило про проведення випробувань, під час яких С-70Б здійснив імітаційні запуски ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоними та радіолокаційними головками для перевірки систем управління вогнем у 185-му навчально-бойовому центрі в Ашулуці. У травні 2022 року джерело повідомило агентство про нові випробування: "Мисливець" вистрілив по наземних цілях керованими ракетами від Су-57.

Портал Janes Defense припустив, що росіяни використовували Х-59МК2 — крилату ракету довжиною близько 4 м з дальністю супутникового наведення 498 км, яку запускає винищувач Су-57. Відео, незабаром опубліковане міністерством оборони РФ, підтвердило припущення. Ракета управляється інерційною навігаційною системою, що коригується Глобальною навігаційною супутниковою системою (ГЛОНАСС) та Глобальною системою позиціонування (GPS) на етапі польоту, а також електронно-оптичною цифровою системою кореляції площ на кінцевому етапі. У Росії заявляють, що точність ракети становить 3-5 м.

Основні характеристики дрона С-70Б "Мисливець":

Довжина: 14 м

Розмах крила: 19 м

Бойове навантаження: 2,8 т, за іншими даними — до 8 т

Злітна вага: 25 т

Максимальна швидкість: 1400 км/год (на малій висоті), за іншими даними — близько 1000 км/год

Практична стеля: 18 000 м

Дальність польоту: 6000 км

З літаком Су-57 його поєднують не лише ракети, а й реактивний двигун АЛ-31Ф від НВО "Сатурн", який вважається найкращим у РФ. Цим двигуном також обладнали китайський літак-невидимку п'ятого покоління J-20 "Могутній дракон", доки китайці не зібрали власну модель під назвою WS-15. Су-57 та С-70Б "Мисливець" отримали внутрішні відсіки для озброєння, що відносить їх до категорії п'ятого покоління з низькою помітністю.

Як заявив голова державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, серійне виробництво дрона має розпочатися у 2023 році, а у 2024 році він має надійти на озброєння Військово-космічних сил Росії. Остаточна версія "Мисливця" викотилася з Новосибірського авіаційного заводу в грудні 2021 року, з новим плоским вихлопом, які краще підходять до форми двигуна та планера.

Як вважають аналітики, Росія може досить швидко випустити нових безпілотників і об'єднати з винищувачами. На початку червня російські ЗМІ повідомили, що чотири Су-57 використали "для придушення ППО України". Літаки під'єднали до єдиної інформаційної мережі через автоматичні системи зв'язку, передачі даних, навігації та визначення цілей у режимі реального часу. За словами джерела, під час операції Су-57 довів низьку помітність радіолокації.

Заступник голови колегії Військово-промислової комісії РФ Андрій Єльчанінов в інтерв'ю розповів, що літаки та дрони можуть взаємодіяти не лише один з одним, а й "у різних видах бойових порядків". За інформацією ТАСС, російські конструктори також розробляють варіант Су-57 з окремим місцем для оператора, який зможе керувати роєм "Мисливців" для спільного знищення цілей.

Eurasian Times вважає, що роль С-70Б у планах Росії показує заяву заступника міністра оборони Росії Олексія Криворучка про те, що дрон хочуть запускати з нового десантного корабля проєкту 23900 "Мітрофан Москаленко". Це судно стане флагманом Чорноморського флоту, а "Мисливець" має вказувати цілі для гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон". Сам "Мітрофан Москаленко" будується на заводі у Керчі з 2020 року.

Раніше засновник компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко розповів, чому ударний дрон "Мисливець" не долетить до України. Росія може самостійно виробляти необхідні електронні компоненти, а продавати їх забороняють міжнародні санкції.