Конец демократии: что случится, если Китай обгонит США в области высоких технологий

Аналитики спрогнозировали неутешительное будущее для стран Запада.

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Аналитики из SCSP опубликовали отчет, где спрогнозировали что произойдет, если Китай станет мировым технологическим лидером. Подробности сообщает voanews.com.

Эксперты предложили представить мир, "в котором авторитарное государство контролирует цифровую инфраструктуру, занимает доминирующее положение на мировых технологических платформах, контролирует средства производства критически важных технологий и использует новую волну технологий общего назначения, таких как биотехнологии и новые энергетические технологии, чтобы влиять на общество, экономику и армию". Все это, по мнению аналитиков, может привести к тому, что в будущем Китай, а не США, благодаря развитию новых технологий будет получать триллионы долларов дохода и использовать свое влияние, чтобы доказать, что автократия, а не демократия, является высшей формой правления.

В отчете говорится об активном продвижении Китаем идеи "суверенного" Интернета, когда определенные государства ограничивают поток информации для своих граждан, и где Китай разрабатывает и, возможно, контролирует ключевые технологии, поддерживающие критически важную инфраструктуру в разных странах по всему миру.

Аналитики предупреждают о том, что при таком сценарии вооруженные силы США потеряют свое технологичное превосходство над Китаем и другими конкурентами, и Китай сможет прекратить поставки "микроэлектроники и других важнейших технологических ресурсов".

Джон Хантсман, бывший посол США в Китае, сказал, что американцы вообще не осведомлены о том, насколько Китай опережает США в некоторых технологиях. Хантсман, который сегодня занимает должность вице-председателя Ford Motor Company, заявил, что, к примеру, в разработке электромобилей КНР как минимум на 5 лет опережает США.

По его словам, США должны догнать Китай в одних определенных областях и сохранить преимущество в других.

"То, что наши народы разобщены — это нехорошо", — сказал он. "Разобщение только усугубляет отчуждение, недопонимание и нестабильность в глобальном масштабе и нарушает безопасность".

Ранее мы сообщали о том, что в КНР спекулянты продают новые телефоны Apple втридорога.